“歷代級戰鬥力”蔚山隊，擔任奪冠先鋒的中場尹比加蘭. May. 12, 2020 07:52. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “快速反擊和有層次的慢攻，今年蔚山就奪冠有望了。” 被認為是2020賽季職業足球K1聯賽強有力的冠軍爭奪者的蔚山現代隊中場球員尹比加蘭(30歲)用充滿自信的聲音說出了上述這番話。自2016年11月金度勛主教練上任以來，蔚山隊的風格是“防守反擊”。在本賽季之前從濟州聯隊轉會到蔚山隊的尹比加蘭表示：“去年和蔚山隊比賽時，我很註意反擊。今年蔚山隊引進了很多優秀的球員，因此在保持反擊這一球隊特色的同時，可以在中場通過控球的方式展開慢攻。” 蔚山隊去年以微弱的差距與冠軍擦肩而過。在最後一場與浦項隊的比賽中，以1比4完敗後，以進球少的劣勢(全北72球，蔚山71球)被積分相同的全北隊反超，留下了遺憾的眼淚。臥薪嘗膽的蔚山隊新賽季引進了包括尹比加蘭在內的眾多優秀球員，國家隊守門員趙賢祐(29)、時隔11年再次回歸K聯賽的李青龍(32歲)等紛紛來投，力爭在15年之後再次奪回聯賽冠軍。 擁有廣闊的傳球視野和準確的射門技術的中場球員尹光加蘭被認為是打造蔚山足球的“場上核心”。他將填補上個賽季在蔚山獲得最佳球員(MVP)稱號的中場球員金甫炅(31歲)轉會到全北隊之後留下的空缺，因此備受期待。9日，在與尚武隊進行的揭幕戰上，尹比加蘭在下半場第29分鐘以一記遠射攻入了本隊的第4粒入球，為球隊4比0大獲全勝立下了汗馬功勞。尹比加蘭表示：“我經常會思考，如果對方展開防守，就會嘗試進行中遠距離射門。我在球門柱對角線的時候，如果有後場傳球，就會在瞬間展開防守，這是我喜歡的情況。” 尹比加蘭對新賽季和“藍龍”李青龍之間的協同效應也表現出了期待感。他們兩人是蔚山隊教練金度勛評選的“關鍵球員”。金教練說：“非常感謝兩位選手來到我們隊。給全隊帶來了良好的能量。與現有球員的配合也很好。”9日在蔚山第一次在球場上和李青龍展開手腳配合的尹光加蘭表示：“青龍哥在世界舞臺有著豐富的經驗，所以接球的位置感真的很好，在比賽中感受到安全感。隊友們說‘只要(李)青龍哥在前面，就可以放心地傳球’。” “自由簽約選手(FA)中最優秀的球員”尹比加蘭之所以沒有選擇海外，而是選擇與蔚山隊簽訂了4年的合約，是為了實現在K聯賽中奪冠的願望。2010賽季在慶南FC隊首次出道K聯賽的尹比加蘭，曾在城南、濟州、尚武等球隊效力，雖然已經出道11年，但至今還沒有獲得過聯賽冠軍。2016年轉會到延邊富德，曾在中國足球超級聯賽效力的尹比加蘭受到多家中國俱樂部的邀請，但最終他還是選擇了去蔚山。對此，尹比加蘭表示：“我想奪冠，所以來到了蔚山。遺憾地與去年的冠軍失之交臂的隊友們鬥誌昂揚。球隊有著一批出色的選手，因此我認為，球隊已經為奪冠做好了充分的準備”，顯示出強大的自信心。

한국어