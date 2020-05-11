美國助理國務卿：“就韓美防衛費進行著健康的磋商”. May. 11, 2020 07:32. by 朴湧 parky@donga.com. 美國國務院負責政治、軍事事務的助理國務卿克拉克·庫柏當地時間8日就《韓美防衛費分攤額特別協定》磋商問題表示，“持續進行著健康的磋商”，並強調，“文在寅總統和國防部長特朗普總統兩人中，誰也不願意看到同盟遭受侵蝕”。 據分析，這壹講話是考慮到了因最近美方要求韓國分擔13億美元防衛費、比去年增加49%的事實被曝光等，美方不斷施壓要求韓國增加分攤額，導致人們擔心韓美同盟關系惡化。 庫珀當天在媒體視頻吹風會上壹壹列舉了特朗普總統和文在寅總統、國務卿蓬佩奧和外交部長康京和、國務院防衛費分攤額磋商代表詹姆斯·德哈特和韓美防衛費分擔協商大使鄭恩寶等的名字，並解釋稱，“意見溝通從來沒有停止，持續著健康的磋商”，“所有意見溝通人脈都保持著開放和活動的狀態。” 他說：“無論是華盛頓還是首爾，當事雙方都不希望同盟遭受侵蝕。從基本觀點上來看，同盟是堅固的”，“最重要的是文總統、特朗普總統兩人中，誰都不希望看到同盟遭受侵蝕。”他還表示：“十分肯定，為結束防衛費分攤額磋商，我們正在尋找韓國和美國都能接受的空間。” 庫珀就應對新冠疫情對韓國表示稱贊。他說：“韓國是印度-太平洋‘星團’中的壹顆耀眼的星”，“我們在相互幫助方面壹直保持著非常棒和緊密的關系。” 此外，對於駐韓美軍內韓國軍務員停薪留職事件的影響和磋商緊迫性的提問，庫珀回答稱：“沒有喪失關於緊迫性的認識”，“停薪留職的人，可能是因為新冠疫情而不能上班。”他接著解釋說：“這（停薪留職）長期而言顯然是不可取的，但從短期來看，停薪留職的人員無論如何都不在崗位上。” 他似乎是在試圖強調即使是因為新冠疫情駐韓美軍軍務員的工作也難免出現差池，以此來平息事態。

한국어