文在寅：“安全的韓國，將成為尖端產業的世界工廠”. May. 11, 2020 07:33. by 世宗=南建宇記者 woo@donga.com. 文在寅總統10日通過就任3周年特別演說，提出了可以概括為“尖端產業的世界工廠”的新產業政策。這壹構想是要把新冠疫情之後國際社會的分工結構被切斷的情況當作機會，突出防疫成果，重新誕生為尖端制造業基地。文在寅表示，“現在相比廉價的勞動力成本，世界開始更喜歡革新力量和安心的投資地點”，也是出於這壹思路。 他的意思是，問題在於防疫方面，雖然國際上可能評價韓國的力量相對優秀，但是制造業環境本身很難認為比中國等國家具有競爭力。因此，有人指出，為了實現尖端產業的世界工廠，首先要消除相關限制，整頓事業環境。仁荷大學國際通商系教授鄭仁教（音譯）表示：“應該通過改善勞動規制等劃時代的措施，讓海外企業知道，韓國具備可以進行尖端產業的制度環境。”經濟部門的壹名負責人表示：“自新冠疫情暴發以來，圍繞尖端產業，國家間可能會展開吸引競爭，因此提供高級人才援助等優惠政策也很重要。” 文在寅總統表示推進“果斷戰略”的韓國企業的回歸也是如此。政府2014年制定了《支援海外企業回歸國內相關法律》，打開了企業回歸的大門，但截至上個月，回歸的企業只有68家。其中，目前啟動工廠的只有38家。回歸企業投資的金額是8790億韓元，但是政府以稅金優惠等支援的金額是246億韓元。經濟界主張，必須要有抵消韓國的人工費和用地限制還有剩余的激勵，才能讓進軍海外的企業重新回到國內。

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