“按設施劃分風險度分3個級別以上，嚴格實行運營限制-重啟標準”. May. 11, 2020 07:32. by 衛恩智記者•史智媛記者 wizi@donga.com,4g1@donga.com. 防疫專家指出，首爾梨泰院俱樂部(夜店)新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)集體感染是預料之中的事情。6日，隨著轉換為“生活防疫(保持生活距離)”體制，草率地解除了對高危險設施的運營限制行政命令，滋長了事態。 政府從6日開始原則上允許了娛樂設施、宗教設施、室內體育設施等容易發生集體感染的高危險設施的運營。但是，考慮到地區情況和新冠肺炎擴散與否等問題，地方自治團體長可以酌情下達限制運營等行政命令。 高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱(音)指出：“防疫當局只是按照設施分類制定了方針，並沒有對不同場所的危險度進行細致評估。應該把不同場所的危險度分為3個級別，首先從危險度較低的地方開始運營，而像娛樂設施和宗教設施等高危設施應推遲開業的時間。”翰林大學江南性心醫院感染內科教授李在甲表示：”娛樂設施中出現患者是所有人預想到的。這如實地證明了社區感染沒有減少。” 專家們認為，現在應該限制高危風險設施的運營或更嚴格管理地管理這些設施。嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴忠植指出：“梨泰院俱樂部中暴露在新冠肺炎病毒下的人正在訪問其他密集設施，正在發生社區感染，因此有必要限制密集設施的運營。”高麗大學預防醫學科教授崔在旭表示：“不能只制定指南並公開，而應該建立評價體系，隨時檢查高危險設施是否遵守指南，違反指南時應下達行政命令等。” 也有人指出，外國人密集地區的梨泰院發生集體感染後，擔心會出現“安靜的傳染”，因此今後應該加強對居住在國內的外國人的管理。崔在旭教授表示：“即使是居住在韓國的外國人，也有可能沒有韓國的聯系方式，因此應該像現在機場檢疫一樣，尋找確保聯系方式的方法。” 另外，防疫當局也表示，將根據不同設施進行危險度評估，完善相關方針。疾病管理本部長鄭恩京在10日的通氣會上表示：“我們認為娛樂設施在特性上很難遵守預防守則，因此需要減少入場人數等嚴格管理。根據設施的危險程度，正在進行階段性地指定精準的指南等補救工作。”

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