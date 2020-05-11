MLB每隊減少至80場比賽，7月開幕. May. 11, 2020 07:33. by 姜泓求 windup@donga.com. 因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)而將開幕日期無限期推遲的美國、日本職業棒球聯賽進入了有關開幕時間及聯賽運營方式等的具體討論階段。 10日，據美國體育專門媒體《美國體育》報道，美國職棒大聯盟(MLB)計劃7月初開幕。暫時以觀眾方式進行。比賽場次將大幅減少。按照之前的標準每隊平均有162場比賽，今年可能減少到78∼82場。為防止新冠肺炎病毒感染，將不分美國聯盟和國家聯盟，把30支球隊三成3組，每組10支球隊，分別布置在東部、中部和西部地區，僅同一賽區球隊之間進行比賽。之前還傳出了以新人選秀為例，將從之前的40輪減少到5輪的方針。MLB計劃12日通過球隊老板會議討論上述內容。如果俱樂部老板們達成協議，將在13日向球員工會轉達這一協議。隨著比賽數量的確定，事務局和選手工會有可能就追加削減工資等問題發生沖突。 日本職業棒球(NPB)將6月19日定為開幕日。據《體育報知》報道，常規賽將從143場縮減到120場。日本系列賽也將在推遲2周的11月21日開始。包括兩大聯盟的友誼賽、全明星賽、巔峰系列賽等比賽也很有可能不打。當然，按照計劃，有關新冠肺炎的緊急事件將於本月底解除。 另外，上月12日以無觀眾方式開幕的臺灣職業棒球聯賽從8日開始，每場比賽允許1000名觀眾入場觀賽。

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