脫離核電和再生能源意外出現副作用，還要踩油門加速嗎？. May. 09, 2020 07:51. . 制定政府能源政策框架的工作組昨天公布了第九次電力供需基本計劃草案，其內容為到2034年，核電的電力供應比重將降至10%以下。工作組還提出了將煤炭發電站減少壹半、大幅增加新再生能源比重的方案。按照該方案，可能會出現電費急劇上漲等各種副作用，但並沒有提出特別的對策。 工作組草案的核心是，到2034年將核電站發電比重從目前的19.2%降至9.9%，並取消60座燃煤發電站中的30座。其構想是，用液化天然氣發電代替不足的電力，將15.1%的新再生能源比重提高到40%。工作組由能源、經濟、氣候、環境領域的專家和市民團體有關人士組成，其意見經過壹些修改後，很有可能被確定為政府方案。 此前，圍繞文在寅政府的脫核電政策，贊成和反對意見相左，在政權上臺時沒有預料到的問題陸續暴露出來，這種情況下，此次工作組草案卻加踩下了油門。在決定關閉10座核電站的2017年第八次計劃中，又增加了韓光3號機，到2034年為止將關閉11座。在過去的幾年裏，為了減少溫室氣體排放，除了核電站以外沒有其他對策的看法在世界範圍內擴散，發達國家也開始新建核電站，但制定草案時沒有考慮到這種變化。 如果急於關閉發電設施中經濟效益最高的核電站，電力生產費用就會上漲。如果減少燃煤發電廠，用昂貴的液化天然氣發電來代替，雖然有助於減少細小顆粒物，但也是導致電費上升的因素。預計，新再生能源穩定性低、未曾料想的高價格也會維持相當長的壹段時間。 現政府上臺前，盈利超過10萬億韓元的韓國電力去年出現1.3566萬億韓元的虧損，其中核電站開工率下降和液化天然氣發電擴大是主要原因。以低廉的電費為基礎成長起來的韓國基幹產業，有可能受到電費上漲的打擊。這對環保電動車的普及也會產生負面影響。“環保能源”這壹方向本身，很多人都會認同。但問題是，盲目推進政策反而會在現實中產生相反的結果。現在不是加速，而是需要彌補副作用和調整速度的時候。

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