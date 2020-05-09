10分鐘的體育課. May. 09, 2020 07:51. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. 藍天下飄揚的萬國旗，“藍軍加油，白軍加油”，拔河和接力……這是每到5月就要舉行的學生時代運動會（體育大會）的風景。誰都會想起某壹段回憶。 但是今年很難再看到這樣的情況。新冠疫情奪走的寶貴日常生活中，也包括了體育大會。相比是馬上取消，不少人希望是延期。在需要填滿授課天數漏洞的情況下，真是不容易。在新冠疫情發生之前，體育大會也因費用和教務日程拖累，受盡歧視。盡管在比賽和助威等準備過程中，教育效果也很大。 豈止是體育大會？學校體育因升學考試為主的教育深化，正失去立足之地。再加上還有人指出，根據新冠疫情開設的在線課程如實地暴露出了局限性。我們來看壹下首爾某初中三年級的事例。體育課包括兩分鐘的國民體操視頻、6分鐘的女排韓日賽集錦、簡式猜謎。10分多鐘後，學生們就自行結束課程，埋頭於完成數學、英語的補習班作業。 可能並非所有的網上體育課都是這樣。也有老師用精心準備的材料與學生雙向溝通。但是，體育課是必須進行面對面指導的科目，如果沒有特別的努力，很難期待取得成果。體育課平時也經常被拋在腦後，在新冠疫情的重擊下，這門課似乎成了上了不過如此、不上也無關緊要的處境。 根據文化體育觀光部的2019年國民生活體育調查，10多歲青少年的體育參與率（每周壹次以上）為50.1%，在所有年齡段中最低。去年11月世界衛生組織發表的以146個國家11歲至17歲青少年為對象的每日身體活動量調查中，韓國不到1小時的青少年占94.2%，居全體首位。英國卡迪夫-大都會大學的研究表明，從初中、高中到大學，屬於某些組織、壹直從事體育運動的群體，其肥胖度和心血管疾病風險，明顯低於那些沒有參加體育鍛煉的群體，長大成人後繼續參加體育的概率也更高。曾是職業棒球兒童會員的人即使白發蒼蒼，也會前往棒球場。“小時候流汗獲得的成就感留下了深刻的記憶。當長大成人後，又活了過來，通過壹輩子的運動，讓人維持健康的生活。”國民大學教授李起光如是說。 從13日開始，上學開學將依次恢復。由於擔心新冠疫情的再次擴散，暫時避免在室內空間上上體育課。口罩也是必須佩戴的。這是理所當然的措施。不過，不能無條件地成為“體育=自學”。專家們認為，體育對免疫活性化也有幫助，因此有必要實施面對面授課，同時保持距離、實施個人運動項目。韓國體育政策科學院博士成奉柱（音譯）表示：“比起忌諱活動本身的萎縮姿態，以保障安全的活動為中心進行重組的努力是首要課題。”迫切需要為與網絡並行授課的基礎設施建設和內容開發。有關當局也需要制定和實行激活體育俱樂部，擴充運動設施等政策。 大約壹百年前，《東亞日報》曾這樣寫道：“民族身體的改造要靠衛生和體育。其中具有積極效力的是體育。尤其是我這壹代的主人——青少年，男女學生的體育。有必要比現在更加鼓勵學生體育。最近小學生和女學生中也有體育旺盛的傾向，這是更值得歡呼的現象。”1923年10月的這篇名為《體育與競技》的文章，最近依然直擊人心。新冠疫情正在徹底改變世界。學校體育也要創新思路，開創新天地。只有孩子們盡情地奔跑，社會才會更加健康。

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