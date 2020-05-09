美政府官員：“捕捉到朝鮮在沙印裏制造多枚洲際導彈”. May. 09, 2020 07:51. by 華盛頓=常駐記者 金正安 jkim@donga.com. 記者8日獲悉，在朝鮮與美國中斷無核化談判長期化的情況下，朝鮮在平安南道平城沙印裏（音譯）新制造了多枚洲際彈道導彈。 據悉，美國當局最近掌握了朝鮮在位於沙印裏的汽車廠裏組裝洲際導彈的情況，同時還捕捉到了移動式發射架。沙印裏是2017年朝鮮發射被認為是洲際導彈級彈道導彈的地方。美國政府相關人士對《東亞日報》表示：“正在密切關註今後的情況”，“正在觀察試射洲際導彈、用閱兵展示威力等諸多可能性。” 在11月美國總統選舉即將到來之際，如果朝鮮強行進行把美國納入射程的洲際導彈發射挑釁，韓半島的局勢將會發生巨大動蕩。美國總統特朗普把對朝政策基調從包括軍事選項在內的“火焰和憤怒”轉變為“談判優先”後，壹直把朝鮮停止洲際導彈發射和核試驗視為最大的成果。 因此，朝鮮壹直被視為不能越過發射洲際導彈和核試驗的“紅線”。朝鮮去年年底通過外務省談話表示，“是什麽樣的聖誕禮物取決於美國的決心”，暗示將重啟核試驗和發射洲際導彈，但並未付諸實施。此後，在去年12月28日至31日舉行的勞動黨中央委員會全體會議上，朝鮮國務委員會委員長金正恩公開表示：“不久將看到新的戰略武器。” 據悉，美國當局結合沙印裏的洲際導彈活動，正在綜合觀察鹹鏡南道善德機場導彈發射準備動向、朝鮮高層人士訪問平壤外圍山陰洞導彈研究園區的情況以及新裏彈道導彈支援設施即將竣工等。 專家們也擔心朝鮮進行挑釁的可能性。慶南大學遠東問題研究所金東燁（音譯）教授分析稱：“雖然沙印裏洲際導彈可能是原有洲際導彈（火星-14型、火星-15型）的升級版，但也不能排除是完全不同的新武器系統導彈的可能性”，“朝鮮軍有可能在啟動夏季演習前，最遲在6月份之前發動挑釁。”

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