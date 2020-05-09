賊喊捉賊，朝鮮抨擊韓國“與軍事協議背道而馳”. May. 09, 2020 07:51. by 韓基渽 record@donga.com. 朝鮮人民武力省指責韓國軍方不久前進行的西北島嶼防禦演習違反了《9·19南北軍事協議》。在朝鮮槍擊韓國軍最前方監視哨所事件發生5天後，朝鮮沒有進行任何解釋或道歉，反而加大了對韓國的指責力度。 朝鮮人民武力省發言人8日通過官方媒體《勞動新聞》等發表談話，指責韓國空軍和海軍6日實施的西北島嶼軍事演習是“對全民族承諾的（南北）軍事協議的全面逆行和露骨背叛”，“是軍事對抗的極至”。發言人還表示：“壹切都回到了2018年（南北）首腦會談之前的原點”，“局勢要求我們必須做出必要的反應。”意思是說，朝鮮正在考慮回應韓國的演習。 發言人還詳細列舉了參加此次演習的F-15K等韓國軍戰鬥機和艦艇等諸元，並提高聲音說：“讓我們再次認識到，不能忘記敵人仍然是敵人的事實，是壹次刻骨銘心的機會。” 這是人民武力省發言人在2013年3月之後，時隔7年零2個月再次發表相關談話。韓國當局特別註意到，此次進行報道的，不是對外媒體朝鮮中央通訊社，而是用來對朝鮮居民進行思想教育的《勞動新聞》。韓國政府相關人士說：“從出面說話的不是（實際指揮兵力的）總參謀部而是人民武力省來看，立即發起挑釁的可能性不大，但正在分析談話的意圖。” 同壹天，《勞動新聞》還報道稱，朝鮮國務委員會委員長金正恩向中國國家主席習近平發送了“口頭親筆信”，內容是祝賀中國成功應對新冠疫情。《勞動新聞》報道稱：“（金委員長向習主席表示，）在與前所未有的傳染病的戰爭中取得了堅定的勝利，對此我給予了高度評價。”有分析認為，朝鮮因新冠疫情關閉朝中邊境等遭受了嚴重的經濟打擊，這種情況下，正在尋求加強與中國的經濟及防疫合作。

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