兩個小時說服喬布斯...“媒體帝國”開啟. May. 09, 2020 07:51. by 李?? baltika7@donga.com. 作為迪士尼歷史上最出色的首席執行官(CEO)，領導市價總額300萬億韓元企業的羅伯特•艾格的首部著作，或許人們會覺得從第一章開始就會講迪士尼童話等美麗的故事，但他卻以多少有些意外的事件開始講故事。這是他在任時最糟糕的事故，也是這本書中他看起來最艱難、最脆弱的時刻。 在2016年中國“上海迪士尼樂園”即將開業的喜慶氣氛中，地球另一端的美國奧蘭多迪士尼度假村將發生鱷魚咬住兩歲的小孩子後消失的可怕事件。在上海準備開業典禮時，艾格親自給孩子父母打電話。這看起來像是CEO直接承認了公司的過失，也可能在訴訟開始後變得不利，但這一瞬間對他來說，原則並不重要。他一再告訴孩子父母，為了防止事故再次發生，自己以及他自己會做一切力所能及的事情，在掛斷電話之後，艾格坐在床頭嗚嗚地哭。 與其說是回憶錄，更像是在2005年到2020年的15年間帶領迪士尼走向全盛期的首長的領導力、在關鍵時刻做出好選擇的經營人的戰略書籍。究其背景，看似是真誠、尊重、正直的幸福公司的秘訣，但在決定公司命運的選擇瞬間，卻有著誰都想回避的唯艾格原則。從ABC電視臺的末尾助理開始，直至坐上被迪士尼收購的ABC出身收購公司的首席執行官位置，艾格在現場直接碰撞後領悟到的羞辱和意義，這就是原則。 迪士尼歷史上最戲劇性的時刻，也是拐點所在—迪士尼收購皮克斯。與皮克斯的領袖史蒂夫•喬布斯展開的協商也是他原則最突出的場面。喬布斯兩個小時內在長達7米的白板上只寫下了收購合並的缺點，艾格最終說服了他，這讓他理解公司被其它企業收購的感覺，並承諾會保存皮克斯獨特的文化和價值。接著通過令人喘不過氣來的漫威和盧卡斯影業、21世紀福克斯收購、放棄推特收購、迪士尼+上市等重大事件的幕後故事，展現了他如何持續不斷地比較“大膽”和“正確”這一勢不兩立的價值和不失重心等面貌。 這本書講述了引領ABC電視臺的體育和新聞頻道的羅恩•艾利奇、帶領迪士尼事業迎來另一個全盛期和沒落的CEO邁克爾•艾斯納等用自己獨特的方法吸收他經歷的上司優缺點的故事。他在2005年就任迪士斯尼CEO，拯救了正在沈沒的迪士尼動畫片，在老媒體的衰落中應對迪士尼+的未來，整頓全球市場戰略的後半部，即使作為經營學教科書使用也毫不遜色。 如果是漫威電影宇宙(MCU)和《星球大戰》的粉絲，那麽他與據說是隱遁經營者的漫威大佬伊薩•帕慕特和盧卡斯影業創始人喬治•盧卡斯之間的收購過程幕前幕後也會讓人看得津津有味。

한국어