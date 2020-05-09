10發10中，訓練兵孫興慜是“真正的射手”. May. 09, 2020 07:52. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “超級孫”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)即使身穿軍裝也堪稱“世界級”。 在濟州海軍陸戰隊第9旅訓練所結束為期3周的基礎軍事訓練後，孫興慜在8日的結業儀式上獲得了頒發給優秀訓練生的“必勝”獎。海軍陸戰隊從訓練生中選出取得優秀成績的5人進行頒獎，孫興慜獲得綜合成績第一名。當天的結業儀式是根據國防部為防止新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)擴散的方針非公開進行的。 在為期三周的訓練期間，孫興慜進行了個人火器射擊、刺槍術、化生放、各自戰鬥、單獨武裝行軍、急救法訓練等多種訓練。據悉，射擊訓練中10發子彈命中靶心後，教官們稱贊他“不光是足球射門，還擅長真正的射擊，是個‘真正的射手’”。在以安保觀、戰鬥史等進行筆試的精神戰鬥力評價中，他也獲得了滿分100分。在各自進行戰鬥訓練時，他還擔任了分隊長，帶領大部分比自己年齡小的同期訓練生。據說，屬於第一排的孫興慜親自制作了“最強第一排”的口號，提高了同期訓練生們的士氣。此外，行軍時他還替身體不適的訓練兵提行李，為疲憊的同期戰友開愉快的玩笑，緩解氣氛。 在2018雅加達-巨港亞運會上，因足球金牌而得到兵役特惠的孫興慜今後將以足球選手的身份活動，並在34個月內進修544個小時的誌願活動。藝術•體育要員只有在服務活動時間滿點的情況下才能被認定已履行兵役義務。 “第一訓練兵”孫興慜同一天入選英國廣播公司(BBC)評選的“年度最佳進球”，遭遇雙重喜事。BBC將孫興慜在去年12月以伯恩利為對象打入的“70米奇襲進球”選為年度最佳進球。孫興慜在球迷投票中獲得了28%的選票。此外，穆罕默德•薩拉赫(利物浦•23%)、凱文•德布勞內(曼城•18%)的進球緊隨其後。 另外，孫興慜計劃，根據英超聯賽(EPL)日程，為融入球隊，將直接前往英國。他根據英國政府的方針，入境後必須接受兩周的自我隔離。英超正在討論以下月12日為目標重啟賽季。

한국어