新藥-新材料開發的“夢想顯微鏡”...有望創造13萬個工作崗位. May. 09, 2020 07:52. by 尹申英=東亞科學記者 ashilla@donga.com. 8日決定在忠清北道清州建設的放射光加速器是利用光的速度加速電子，制造出洞察物體的X射線光的裝置。可以觀察到利用現有顯微鏡無法看到的納米(10億分之1)世界，因此它被稱為“夢想的顯微鏡”。此前如果要使用放射光加速器，需要等待2、3個月的國內科學界和產業界有望得到喘息的機會。 預定於2028年完工的清州放射光加速器與現有的放射光加速器相比，可以發出100倍的亮光，可以更密切地觀察到剎那間發生的細胞分子單位的細胞變化。特別是，可以查明病毒蛋白質結合結構或實時觀察尖端材料的物性變化，有助於半導體•顯示器等電子事業、新藥•疫苗開發等生物產業、尖端新材料開發等領域。 韓國國內目前運營著1995年世界上第5個竣工的浦項放射光加速器(原型)和2016年竣工的第四代放射光加速器等2個設備。但是基礎研究及產業界指出，隨著使用放射光加速器的需求增加，僅靠2臺機器是不夠的。實際上，如果要使用放射光加速器，需要等待2、3個月，而且分配到研究課題的時間也只有實際要求時間的一半，即53%。去年，由於日本限制原材料、零部件、設備的出口，為了擴充相關研究基礎設施，集中提出了建設第3個放射光加速器的必要性。 引進放射光加速器對地區經濟的效果也很大。根據韓國基礎科學支援研究院的2018年分析報告透露，放射光加速器的構建帶來的生產誘發效果將達到6.7萬億韓元，創造出13.7萬個的工作崗位。 據悉，在此次最終評選評比中，清州市在評審項目整體上均獲得較高評價。科學技術信息通信部用地選定評價委員會就應對地震等自然災害的安全性，對分散在全國的大學、研究機構、企業等使用者的便利性等進行了集中評價。清州市的高速公路和KTX、國際機場等交通基礎設施非常完善，在全國主要城市中便利性得到了很高的分數。 擔任用地選定評價委員會委員長的科學技術翰林院院長李明哲表示：“在沒有任何政治考慮的情況下，從科學•客觀的角度努力尋找最適合提高國家競爭力的位置。” 科學技術信息通信部計劃在5月份申請建立新型放射光加速器的預備妥當性調查。如果項目經過預備妥當性調查後順利推進，計劃在2022年以前著手建設，2028年開始運營。 當天，忠北道和清州市一致對最終選定結果表示歡迎，但落選的地方自治團體強烈反對說：“請立即公開評價分數。”特別是，對於與清州市競爭到最後的全南羅州市的落選，全南道知事金英祿表示：“無法接受結果，強烈要求公開詳細的評價結果並進行重新審查。”

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