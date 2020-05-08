青年雇傭沖擊……防止“失去的新冠壹代”急需對策. May. 08, 2020 07:36. . 新冠疫情使青年就業受到沈重打擊。據國策研究機關韓國開發研究院透露，今年2、3月份青年雇傭率比去年同期分別下降了1個百分點和3個百分點，青年雇傭市場正在急劇萎縮。韓國開發研究院預測說，第二季度（4月~6月）以後對青年就業的沖擊將更加全面，其負面影響將持續很長壹段時間。他認為，新冠疫情導致內需消費、制造業生產和出口銳減，企業新招員工數量萎縮，許多青年因此無法在社會邁出第壹步。 韓國雇傭情報院的統計也顯示青年雇傭市場萎縮。3月企業的新招聘規模比去年3月減少了24.5%。特別是飲食、住宿業和教育服務業分別減少了54.1%和42%。雖然大企業和金融公司、公共企業等正在重啟推遲了的上半年招聘，但是整體情況並不理想。據某就業門戶網站的調查，三分之壹的企業取消了年初計劃的新職員招聘，招聘規模也減少了壹半。 如果青年不能就業，長期輾轉於就業市場，其負面影響將長期存在。日本的“失去的壹代”就是典型的例子。在日本就業冰河期的1993年至2005年，沒有就業的1970年至1982年出生的人即使上了年紀也無法適應社會，出生率也急劇下降。無論是哪個社會，肩負未來重任的青年們的挫折不僅局限於青年，而且很有可能成為全體階層的不幸。 青年就業難是國家緊急而重大的事情，但是因為沒有有組織的聲音，相比現有勞動者的問題被疏忽對待。政府雖然出臺了支援因新冠疫情遭受打擊的小工商業者和個體戶的對策，但卻沒有出臺相應的青年就業對策。上個月底雇傭穩定對策中包括了信息技術等20萬個青年工作崗位，但是第三次補充預算案需要在國會獲得通過才能實行。考慮到青年就業的重要性，有必要加快對策步伐、擴大支援內容。 青年就業對策不應只停留在壹次性，而應成為創造長期好工作崗位的基礎。在就業難的情況下，人工智能、大數據、生物保健等尖端產業卻面臨人力不足的困境。政府和企業、大學要合作，增加信息技術、生物等有潛力領域的人才培養，改革大學教育和職業教育，提高與勞動力市場的關聯性。

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