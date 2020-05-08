TOSS上市5年來首次實現月度盈利. May. 08, 2020 07:36. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. 運營擁有1700萬名會員的移動金融平臺“托斯(TOSS)”的Viva Republica 7日表示，在推出服務5年後，上個月首次實現了月度順差(盈利)。據悉，雖然沒有公開順差額，但以4月份為準，銷售額約為140億韓元，大大超過了去年月均銷售額(98億韓元)。也就是說，年內首次出現順差的可能性增大。 2015年開始提供服務的托斯在第二年2016年以34億韓元的年銷售額開始，去年(1187億韓元)突破了1000億韓元。這3年間增長了35倍。去年年初托斯旗下有180名職員，但上個月增加到了400多名，增加了1倍以上。 與海外國際金融科技企業相比，托斯的增長勢頭也算是較快的。特別是代表性服務—簡便匯款，美國的“Venmo”耗時7年才達成累計匯款額10萬億韓元的成績，而托斯在上市3年後的2017年就突破了這一記錄。目前，通過托斯的月匯款額為4.5萬億韓元，累計匯款額為90萬億韓元。 數據顯示，今年托斯營業收入的83%來源於合作金融機構及網絡運營商等企業之間(B2B)的交易基礎。托斯方面還表示，與初期以匯款服務為主不同，貸款推薦及比較服務、信用卡發放、保險等主要服務的收益比重分別增至10%至25%，正在逐漸趨於均衡。原本偏重於20多歲的用戶年齡層最近也擴大到了40歲以上(37%)。 業界期待，托斯的收益性改善幅度會更加明顯。因為，基於移動平臺的金融商業模式，即使銷售擴大，也不會增加太多的額外費用。 托斯計劃今後加強自身平臺建設，同時將業務範圍擴大到互聯網專業銀行、證券和電子支付等領域，從而在移動金融產業整體上迅速占據主導地位。托斯預測的相關市場規模達52萬億韓元。 Viva Republica代表李勝健(音)表示：“以今年為起點，預計國內金融產業將以在線、非面對面服務為中心加速轉換進程。根據這種趨勢，期待托斯也能進入正規的利益增長軌道。”

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