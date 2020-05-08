美國議會調查局：“朝鮮只有放棄核武器開發，才能擺脫美國‘核攻擊名單’”. May. 08, 2020 07:37. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 負責向美國國會提供決策所需各種情報的美國議會調查局表示：“朝鮮只有放棄核武器，才能被排除在美國的核攻擊對象之外。” 美國議會調查局在當地時間4日發布的報告《非戰略（Nonstrategic）核武器》中指出：“如果未擁有核武器的國家擁有戰術核武器，那麽只能列入美國核攻擊目標的對象”，“朝鮮和伊朗等國應該知道，只有放棄核開發，才會被排除在美國的核攻擊對象之外。”報告還稱，“朝鮮和伊朗應該知道，如果放棄核武器開發，就會被排除在美國的核攻擊對象之外。” 該報告的內容還包括，“不相信美國戰術核武器等帶來的核遏制力的同盟國們，只會感覺到自行獲得核武器的必要性”。報告還指出：“韓國和日本因為面臨像中國和朝鮮這樣擁有核武裝的鄰國的核威脅，所以覺得應該自己獲得核武器。”報告還特別介紹稱：“最近幾年，壹些韓國政治家為了應對朝鮮核武器開發，要求在韓半島重新部署美國戰術核武器，並要求韓國自行開發核武器。”

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