連續4天確診1萬人，意識到支持率的普京：“12日解除封鎖”. May. 08, 2020 07:37. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄羅斯的新冠疫情新增感染者已經連續4天超過1萬人，但普京總統批準了從12日開始階段性解除封鎖令。有人批評說，他意識到了支持率的下降。 據《金融時報》報道，普京6日在地方自治團體首長和新冠疫情視頻對策會議上正式批準了莫斯科市政府提出的“請求12日解除對轄區內所有工業生產、建設領域企業限制”的要求案。 普京還指示各地方政府制定在自我隔離結束的12日之後解除封鎖令的具體計劃，並提出相關指導方針。從3月中旬開始，俄羅斯壹直將工人帶薪休假等封鎖措施維持到現在。 與其他歐洲國家不同，俄羅斯目前新冠疫情的擴散還沒有達到頂點。據統計網站“世界實時統計數據”，7日俄羅斯累計確診患者達16.5929萬人，有望超過世界排名第五、第六位的法國（17.4191萬人）和德國（16.8162萬人）。俄羅斯衛生部門也表示，“疫情尚未達到擴散的頂峰”。 因此，有人擔心，從莫斯科開始12日起解除封鎖，可能會給疫情擴散火上澆油。據俄NTV電視臺報道，醫療系統崩潰導致各州大約300名醫生感染，至少超過70名醫生死亡。近壹周來，總理米哈伊爾·米舒斯金、建設部長弗拉基米爾·雅庫舍夫、文化部長奧爾加·柳比莫娃等高級官員也相繼被確診，被排除在工作範圍。目前，連普京總統也離開克裏姆林宮，在莫斯科郊外的官邸通過視頻下達工作指示。 有分析認為，普京總統強行放寬封鎖的背景是“終身執政危機感”。《金融時報》報道說：“普京的支持率上月末為59%，是2000年1月當選總統後20年來的最低值。”俄中央銀行警告說，今年國內生產總值（GDP）將增長-6%。普京總統的任期將於2024年結束，而到他84歲時的2036年、連任兩次6年總統職務的修憲案也壹度計劃於上個月22日舉行國民投票，但由於新冠疫情而被無限期推遲。

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