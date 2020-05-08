文在寅總統將全額捐出未領取的60萬韓元災難支援金. May. 08, 2020 07:37. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 文在寅總統決定全額捐出60萬韓元新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)緊急災難支援金。 青瓦臺發言人姜敏錫7日在新聞發布會上表示：“文在寅總統今天表明了捐贈意向。也就是說文總統將不領取支援金。”緊急災難支援金將支付給全體國民，文在寅總統原計劃與金正淑女士一起以2人家庭為準收取60萬韓元。繼4日在首席•助理會議上強調“考慮自身的實際情況。量力而行(捐款)”之後，接著三天後直接決定全額捐出緊急災難支援金，並鼓勵大家參與捐贈。姜發言人說，“根據情況，(文在寅)可能會追加捐款。”青瓦臺參謀團也將以文總統捐款為開端加入到捐款行列中去。 對於有人提出的“官制(政府制造)捐贈”爭議，青瓦臺相關人士表示：“提及官制捐贈、官制募捐運動等是侮辱尊敬的國民的行為。希望不要用官制捐贈之類的話來抹灰。”接著該人士又補充說：“(緊急災難支援金)只做消費也有意義。退一步說，即使不捐款不消費, 誰也不能說什麽。” 另外，文在寅總統將在迎來就任3周年的10日上午11時在青瓦臺春秋館進行就任3周年特別演講。計劃通過演講提示執政後半期國政運營方向等，並通過電視進行現場直播。

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