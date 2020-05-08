高爾夫球場也將迎來春天. May. 08, 2020 07:37. by 姜泓求 windup@donga.com. 高爾夫球場上，春天終於到來。 因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情而無限期推遲的2020賽季韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽終於將重新開張。大滿貫賽事第42屆KLPGA冠軍賽將於14日在京畿楊州萊克伍德鄉村高爾夫俱樂部(CC)舉行。這將是韓國今年首次舉辦此類比賽。在受新冠肺炎疫情影響，美國、日本、歐洲巡回賽等全部停止的情況下，KLPGA巡回賽的防疫對策將會受到全世界的關註。 本次比賽將在無觀眾的情況下進行。特別是在比賽期間，萊克伍德高爾夫俱樂部的其他場地將接受普通內場客人，為了萬無一失，采取了動線隔離措施。作為其中的一環，選手們將使用單獨練習場“urban range”設施，而不是俱樂部。 為預防感染，練習場入口將安裝特殊紫外線(UV)殺菌消毒器。為了遵守保持距離的方針，在選手之間空出一個擊球位的情況下使用練習場。也可以在單人餐桌上用餐。更衣室是隔間。巡回賽相關人士說：“設施內的男女更衣室300余間將全部使用。但是會盡量讓顧客留下行李等，盡量避免使用。”淋浴設施將被關閉。 只是賽事規定不適用於英國皇家高爾夫協會(R&A)的“不使用平耙，不觸摸旗桿”的指導方針。巡回賽相關人士表示：“根據R&A的咨詢結果，相關內容是以業余選手為對象提出的建議。因為是正式比賽，所以會特別註意個人防疫。”禁止運動員、球童在比賽中吸煙、吐痰。徒手擊掌和握手等也有所克制。比賽委員在比賽過程中要佩戴口罩和衛生手套。判罰規則時，要與選手、球童保持2米以上的距離。此外，還成立了以大賽運營委員為主軸，廣播、贊助商、選手、高爾夫球場、正式醫院等各領域的代表及外部專家參加的應對特別工作小組(TF)。 另外，賽事組委會打出“克服新冠肺炎，大韓民國加油”的標語，並將賽事總獎金提高到至30億韓元的獎金(冠軍獎金2.2億韓元)，創下了歷史之最。這比當初的總獎金23億韓元(冠軍獎金1.6億韓元)增加了7億韓元。 參賽陣容方面從144人擴大到150人，還鼓勵海外巡回賽選手參加。征戰美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽的朴城炫、金世煐、金孝周、李貞恩6和征戰日本女子職業高爾夫(JLPGA)巡回賽的安善珠、李寶美、裴善宇等7名選手將出戰。預計她們將與衛冕冠軍崔惠珍等國內派展開自尊心對決。

한국어