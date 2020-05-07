快樂之家. May. 07, 2020 12:52. . 快樂的我家! 這是每個人都夢想的理想，幾乎是童謠、小說和電視劇的題目。瑞典畫家卡爾·拉爾森以描繪幸福家庭生活的畫而聞名。他的畫描繪在美好家園中快樂生活的家庭，就像是“幸福就是這樣”的模範答案。 畫中以他家廚房為背景，出現了畫家的妻子和兩個年幼的女兒。巨大的餐桌上擺放著花瓶、照明燈、飲料盤、盛滿水果和零食的器皿以及高級茶杯套裝等。坐在飯桌邊上的孩子們，用激動的表情和眼神看著我們，站在右邊架子前的妻子則把手伸向酒瓶。在修道院制作的本篤甜酒可能是裝飾餐桌的最後的主人公。後面的餐桌上放著蠟燭和卡片。正如題目暗示的那樣，似乎馬上就要開始打牌了。這也是孩子們眼睛閃閃發光的原因。擺滿裝飾櫃的餐具，整齊的家常菜，餐桌上豐盛的飯菜，看似簡單而安樂的家具和漂亮的裝飾，似乎都代表著這個家庭的幸福。 對於在極度貧困和父親的虐待中長大的拉爾森來說，富裕和睦的家庭壹直是他夢想和向往的世界。他曾到法國巴黎留學，但未能成為成功的畫家而感到郁悶，讓他把夢想變成現實的是妻子卡琳。妻子和丈夫壹起親手修理並裝修繼承父親的鄉下舊房子，並在這裏生養了八個子女。每當人口增加時，需要的家具都是自己設計制作。卡琳建議丈夫把它畫出來。拉爾森出版了描寫自己快樂家園的插圖集，成為暢銷書作家，他的家成為北歐最著名的畫家之家。此外，這對夫婦裝飾的家居風景已成為瑞典室內設計的標準，並成為瑞典代表家具公司宜家的樣板。後來，拉爾森在自傳中寫道，他的家人和家是他壹生中最好的傑作。 美術評論家

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