不斷加大的朝鮮威協加上美國總統選舉變數……“韓半島風險”管理成為燃眉之急. May. 07, 2020 12:52. . 美國智庫國際戰略研究中心5日表示，朝鮮在平壤順安國際機場附近正在建設的彈道導彈相關設施即將竣工。該設施由3個大型建築物和地下設施、鐵路車站等組成，可以壹次性組裝多枚洲際導彈。美國國家情報局局長提名人約翰·萊克裏夫在任命聽證會上表示：“朝鮮尋求擁有核武器和發射系統是壹成不變的危險。” 朝鮮持續加強核武器和導彈能力並非壹朝壹夕之事。特別是從去年開始，朝美無核化談判停止，朝鮮加快了步伐。朝美關系除了停止核武器和洲際導彈試驗和中斷大規模韓美軍事演習以外，壹切回到了起點。在這種僵局下，朝鮮正在生產更多的核燃料，開發更精巧的彈道導彈。同時，朝鮮接連發射短程導彈威脅韓國，同時也預告了針對美國的更大挑釁。 從國務委員會委員長金正恩的潛跡引起世界關註壹事來看，朝鮮核武裝的存在本身就是“不斷加大的威脅”。更大的問題是，距離朝鮮看來是把威脅極大化良機的美國大選還有6個月。對於特朗普總統來說，朝核問題不管是談判還是對抗，都經常用於大選的保留素材。 特朗普總統甚至把同盟國韓國也用於大選遊戲。據悉，他拒絕了韓美最近暫定的防衛費分攤額上調13%的方案，並提出了每年上調50%的方案。他同時還施壓稱，美國已將500%的上調要求下調至50%，因此韓國也應表現出靈活性。在漫天要價之後，像發善心壹樣進行協商，他的這種態度如實地表現出了對韓美同盟價值的認識不足。在朝核和同盟成為燃眉之急的情況下，韓國政府準備再次為改善南北關系而加快步伐。以執政黨在議會選舉中取得壓倒性勝利為契機，準備南北合作的突破口，並營造朝美談判的氛圍。敏感時期即將來臨，管理朝鮮固然重要，但首先應加強與掌握關鍵的美國的關系，並努力管理“特朗普風險”。

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