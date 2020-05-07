美國智庫：“朝鮮在新裏建立可同時組裝4枚洲際導彈的基地”. May. 07, 2020 07:39. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，最多可同時組裝4枚“火星-15”型洲際彈道導彈的新導彈基地即將在朝鮮平壤附近竣工。在韓美確保重啟對朝對話勢頭的情況下，朝鮮加速核武器、導彈的高度化，提高對美施壓強度，為在今後的無核化談判中占據有利地位做了鋪墊。 美國國際戰略研究中心的朝鮮專門網站“超越平行（Beyond Parallel）”當地時間5日公布的壹份報告稱，壹個彈道導彈支援設施即將在朝鮮平壤順安機場附近的“新裏”完工。在報告的衛星照片中，捕捉到了3棟大型建築物、大規模地下設施和被遮擋的鐵路車站等。特別是長84米-122米、寬42.5米-43米的大型建築，據推測最多可以同時組裝4枚“火星-15”型等中遠程彈道導彈。朝鮮此前已在平壤外圍設立了制造洲際導彈的山陰洞導彈研究園區。 韓美似乎想在朝鮮國務委員會委員長金正恩恢復活動後確保重啟無核化對話的勢頭。美國國家情報局局長提名人約翰·萊克裏夫在5日舉行的國會人事聽證會上表示：“朝鮮可能會以緩和制裁和其他政治、安保上的優惠條件為代價，就部分核武器和導彈上的讓步進行交易”，“理解並高度評價目前與朝鮮進行的外交磋商。”據悉，文在寅總統將在10日就任3周年的對國民談話中，發出強調重啟對話的對朝信息。

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