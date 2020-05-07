特朗普要求韓國防衛費分攤額為13億美元上漲49%，是工作組協議案的4倍. May. 07, 2020 07:39. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、申娜莉記者 lightee@donga.com,journari@donga.com. 據悉，美國特朗普政府向韓國提出的每年防衛費分攤額規模達13億美元。這要比前壹年韓方分攤額上漲49%。由於上調幅度是韓美雙方協商工作組暫定協議的13%的近4倍，因此預計到最終達成協議為止，磋商將經歷相當大的陣痛。目前，韓美雙方連後續磋商日程都沒有確定。 據熟悉《韓美防衛費分攤額特別協定》磋商的華盛頓外交消息靈通人士當地時間4日透露，美國方面要求每年支付13億美元。雖然根據匯率變動存在差異，但這是在第10次協定中達成協議的10389億韓元基礎上要求追加近壹半的金額。該消息靈通人士解釋說：“按照美方適用的匯率計算，13億美元將比前壹年增加49%。” 據悉，3月底特朗普總統拒絕上調13%的方案後，美方將13億美元修改為最終金額。特朗普政府的壹名官員就此聲稱：“我們把（要求分攤額）從50億美元下調到13億美元，下調了很多（considerably）”，“美國壹直表現出靈活性。” 在談判僵局不斷延長的情況下，美國政府高層領導人不斷發表施壓言論。特朗普在上個月舉行的白宮新聞發布會上強調，“富裕的韓國應該負擔更多”。他在接受路透社的采訪時，以特有的誇張說法就增額施壓，稱“韓國已決定多掏錢”。 美國國務院負責東亞太平洋事務的助理國務卿馬克·內珀4日在華盛頓智庫國際戰略研究中心主辦的韓半島問題視頻研討會上表示：“我們認為，到目前為止都非常靈活，現在期待韓國方面也表現出壹定的靈活性”，“如果防衛費分攤額談判達成壹攬子妥協，希望國會能夠盡快處理批準同意案。” 但是韓國政府的態度是不會追加讓步。壹名官員說：“從最初提出的總額到暫定協議，美國的確下降了相當部分，但我們的立場是明確的。”另壹名熟悉磋商情況的消息靈通人士表示：“據我所知，暫時達成協議後，韓美之間沒有拿出有意義的協議方案。”

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