時隔71天...高11米的佛畫“永川銀海寺掛佛”展開幕. May. 07, 2020 07:40. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的擴散而關門的全國主要博物館和展示設施正在陸續重新開館。 首爾龍山區國立中央博物館6日在書畫館佛教繪畫室開幕了掛佛展《花雨滿天—永川銀海寺掛佛》。博物館從今年2月25日開始臨時休館，這是博物館重新開放後首次進行的展覽。將展示位於八公山山腳下的慶北永川銀海寺收藏的掛佛和《念佛往生捷徑圖》。掛佛畫於1750年，高11米，寬5米多。同時，書畫館還將展出李恒福(1556~1618年)宗家的捐贈品。觀眾可以看到現存唯一的護聖功臣教書《李恒福護聖功臣教書》和《李恒福護聖功臣像後模本》等。護聖功臣是授予壬辰倭亂時把宣祖護送到義州的有功之人的稱號，李恒福被評為一等功臣。 國立春川博物館也於當天開幕了原計劃於3月舉行的企劃特別展《新發掘的江原之寶》。在寧越興寧禪院舊址出土的半跏思惟像和三陟興田裏寺址石碑碎片等30件寶物將與觀眾見面。包括國立大邱博物館在內，慶北慶州、慶南金海、全北全州等國立博物館也恢復了運營。 文化遺產廳也從當天開始重新開館了國立古宮博物館、國立無形遺產院等22個室內參觀機關及設施。宮陵遺址本部世宗大王遺址管理所將於6月28日之前在京畿驪州市世宗大王歷史文化館舉行《朝鮮時代日晷和仰釜日晷》展覽。位於全羅南道木浦的國立海洋文化遺產研究所的木浦近代歷史館中，展示獨立運動足跡的《英雄，走過那天的記憶》開幕了。 湖林博物館計劃於12日在首爾江南區新沙分館舉行大規模展示新藏品的2020年民畫特別展《書架的風景-冊巨裏•文字圖》。 在重新開放的場館內，“保持生活距離”的措施仍將持續。國立中央博物館通過在線預約制，限制了每小時300名入場遊客。在入口必須接受佩戴口罩和發熱檢查才能入場。多數人參加的培訓項目和文化活動等還沒有恢復。事前預約方法等可以在各博物館的網站上進行確認。

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