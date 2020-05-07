沒有MLB球隊的美國NC小聯盟球隊：我們現在是KBO聯賽NC隊的球迷. May. 07, 2020 07:40. by 姜泓求 windup@donga.com. “請集中起來。我們決定了我們要支持的KBO聯賽球隊。”美國職業棒球大聯盟(MLB)坦帕灣馬林魚隊下屬的美國職棒小聯盟三A隊“達勒姆公牛隊(Durham Bulls)”5日在其官方推特上發表了上述言論。以美國北卡羅來納州的達勒姆為根據地的達勒姆公牛隊選擇的球隊是NC隊。因為北卡羅來納州(North Carolina)的縮寫就是NC。對此，賬戶管理者甚至開玩笑說：“從現在開始這裏是NC隊的粉絲賬戶。”北卡羅來納州有籃球(NBA)、足球(MLS)、冰球(NHL)、橄欖球(NFL)職業隊，但沒有MLB球隊。 與NC的緣分還不止於此。北卡羅來納州是NC的隊名(恐龍)恐龍化石經常被發現的地方。北卡羅來納州立大學也因研究恐龍而聞名。一位球迷說：“達勒姆公牛隊和NC兩支球隊的隊服、帽子上的字母(D)是一樣的。”恰好美國ESPN有史以來第一次現場直播的KBO聯賽比賽是5日NC隊與三星隊的比賽，因此更加引人註目。這是海外球迷對5日開幕的KBO聯賽的熱切關註的場面。 經過韓國職業棒球回到美國舞臺的前KBO聯賽球員也擔任了“娘家宣傳大使”。截止到上個賽季，在鬥山、樂天共效力5個賽季的投手喬什•林德布蘭(33歲•密爾沃基隊)6日在ESPN的鬥山-LG比賽轉播中擔任了每日解說員。林德布蘭通過照片墻介紹了這一消息，並表示：“如果問(關於KBO聯賽)問題，我會從容回答。”5日報道了KBO聯賽開幕的消息，並介紹了國內10支球隊的官方照片墻賬號。此前，在NC隊與三星隊的比賽上，NC隊出身的埃裏克•森姆斯在ESPN轉播過程中突然登場介紹KBO聯賽。2017~2019賽季效力於三星獅隊，後來與舊金山隊簽訂小聯盟合同的擊球手達林•勒夫(34歲)上傳了兒子亨利身穿三星隊的隊服，用韓語大喊“獅子加油”的視頻。 美國棒球統計網站“Fangraphs”還公布了2020賽季KBO聯賽預期成績。代表性的Sabermetrics(棒球統計學)專家丹•辛堡斯基通過自己制作的預測系統“ZiPS”預測說，Kiwoom英雄隊將以86勝58負的成績排名常規賽所有球隊第一名。第二位是鬥山隊，最後一名是韓華隊。本壘打第1位是Kiwoom隊的朴炳鎬(30個)，安打率第1位是NC隊的朴瑉宇(0.333)，平均責任失分第1位是KIA隊的梁玹種(2.98)。除美國外，日本媒體也給予了高度關註。6日，《體育報知》報道了鬥山隊團長金泰龍接受電話采訪的消息，稱“韓國棒球迷們正在享受棒球之春的到來”。《日刊體育》報道稱“此前美國從未播出過其他國家的職業棒球聯賽”，表達了對KBO聯賽的高度關註。 最火熱的地方還是主場的國內。據韓國棒球委員會(KBO)透露，5日揭幕戰5場比賽的平均收視率為1.47%，超過了去年揭幕戰(1.39%)和兒童節(0.68%)的紀錄。通過門戶網站NAVER觀看的觀眾累計達到149萬3483名，是去年開幕日(34萬3291名)的4.4倍，是兒童節(16萬4434名)的9.1倍。事務局和球隊將根據新冠肺炎疫情的發展趨勢，在近期分階段推進觀眾入場觀賽。

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