利用VR-機器人治療癡呆患者. May. 07, 2020 07:40. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 預計到2027年，首爾的癡呆癥患者將超過20萬人。首爾市為了減輕因快速老齡化而增加的癡呆癥患者及其家人的負擔，今年將投入包括國際公費和市費及區費在內的共392億韓元的預算，來推進癡呆癥管理計劃。將新引進利用虛擬現實(VR)、機器人等智能機器的康復治療、癡呆癥專門教育課程等。 根據首爾市的《2020年癡呆癥管理試行計劃》，2015年首爾市癡呆癥患者為10萬3186名，今年1月增加到了13萬9942名。據推算，到2027年，65歲以上人口將超過200萬人，占首爾市總人口的21.7%，到進入“超老齡社會”的2027年，癡呆癥患者將達到20萬3818人。這一人數占全體老年人口的10.1%。 問題是，隨著老人人數的增加，家庭的撫養負擔也在增加。反映老齡人口生產年齡人口經濟負擔的指標“老年撫養費”正在迅速增加。2000年為7.0%的首爾市老年撫養費在2005年升至9.2%，2010年為12.0%，2015年為16.0%，今年又飆升至20.7%。預計到2025年，這一數字將上升到27.8%。另外，處於弱勢群體的單身老人和老人基礎生活保障金領取者也在持續增加。 在這種情況下，首爾市計劃今年引進癡呆癥專門教育課程和VR及機器人等利用智能機器的認知康復治療等，以適應日益增長的癡呆癥照顧需求。另外還將擴大之前推進的癡呆癥安心村建設、癡呆癥安心主治的指定等。 首先，今年將在永登浦、九老、東大門、江西、道峰區等5個自治區引進利用VR的認知康復項目。不僅是癡呆患者，還為認知功能處於正常階段的老人提供體驗各種虛擬現實情況，刺激五感或培養均衡感和運動能力的項目。另外，還通過與鸚鵡模樣的機器人對話交流的項目，建立愛心關系，提供情感支持。 以照顧癡呆患者的療養保護師為對象進行的實務中心的專業教育課程也將開始。另外還要提前熟悉“癡呆精神行動癥狀管理”“癡呆患者活動支援”等對待實際患者時需要的知識和信息，以此提高服務質量。 為了讓癡呆患者及其家人能夠維持生活的根基，政府將擴大癡呆安心村和癡呆安心主治的事業。目前在36個地方運營的癡呆癥安心村增加到了50個，與317個醫療機關簽訂協議的癡呆癥安心主治醫生增加到了350個。這兩個項目都是以社區成員為中心，提高對癡呆癥患者的關註，使照顧網更加緊密的事業。 另外，還將對相當於癡呆癥高危人群的孤寡老人、75周歲進入者、輕度認知障礙診斷者等3萬人進行集中檢查。以750名輕癥癡呆患者為對象開設的“記憶學習班”也將運營。記憶學習班白天照顧癡呆患者，減輕家庭負擔，並通過運動、健康咨詢、藝術治療等項目，預防癥狀惡化。 同時，還將開展旨在改善人們對老年癡呆癥認識的宣傳運動。今年下半年將在漢江纛島遊園區舉行克服癡呆癥行走活動，並於9月21日“克服癡呆癥日”前後運營一個月的克服癡呆癥周，並舉行各種紀念儀式和活動。另外還計劃以癡呆癥患者及其家屬為對象實施克服手記征集活動等。

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