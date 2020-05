米歇爾·奧巴馬喜愛的服裝品牌“J.Crew”申請破產. May. 06, 2020 07:34. by 朴湧 parky@donga.com. 美國前總統貝拉克·奧巴馬的夫人米歇爾女士喜歡穿的美國招牌中低價服裝品牌J.Crew受新冠疫情的影響,4日進入了破產程序。在美國,因新冠疫情影響而申請破產保護的大型零售企業中,J.Crew是第壹家。有分析認為,這是零售企業“連鎖破產”的信號彈。 據《華爾街日報》報道,J.Crew集團當天根據《破產法》第11條向弗吉尼亞州裏奇蒙聯邦破產法院提交了破產保護申請書。此次破產保護申請是在與債權團等就約2萬億美元(約2451萬億韓元)的負債與82%的股份交換方式達成協議後進行的。 成立於1947年的女性服裝品牌“大眾俱樂部計劃”的母體J.Crew集團於1983年推出J.Crew品牌,以端莊利落的“預科生風格(preppy look)”人氣飆升。傑西卡·阿爾芭、瑞茜·威瑟斯彭等好萊塢明星也頗為喜愛。 據美國有線電視新聞網(CNN)報道,有分析結果稱,在米歇爾於2008年10月身穿J.Crew服裝亮相NBC電視臺“今夜秀”之後,J.crew股價上漲了25%。2009年她與兩個女兒壹起穿著J.Crew服裝和皮手套出席奧巴馬就職典禮,凸顯了她灑脫的形象,J.Crew獲得了“奧巴馬家族服裝品牌”的美譽。米歇爾在2013年奧巴馬總統的第二次就任儀式上也展示了J.Crew的腰帶和皮鞋。 但此後,J.Crew壹直不敵網絡企業和後起品牌,從2014年到去年連續6年虧損,走下坡路。今年3月因新冠疫情關閉500多家門店後,估計虧損9億美元。穆迪副總裁拉亞·索科裏安斯卡說,“J.Crew的破產將成為面臨經營困境的零售公司接連破產的首例”。 此外,北卡羅來納州德勒姆的北門購物中心當天決定停業。《華爾街日報》報道稱,這是自新冠疫情後美國大型購物中心中破產的第壹個案例。總部位於德克薩斯州達拉斯的健身俱樂部“Gold‘s Gym International”當天也提交了破產保護申請書。擁有113年歷史的高級百貨店“Neiman Marcus”和大眾流通公司“J. C. Penny”也在申請破產保護程序之前與債權人進行談判。 美國政府出手支持民間企業,預告將為承擔2.2萬億美元的“超級經濟扶持政策”等而發行巨額國債。美國財政部表示,計劃在今年第二季度(4月-6月)發行史上最大規模的2.99萬億美元市場性債券。這是去年貸款額(1.28萬億美元)的兩倍多。財政部第壹季度貸款了4770億美元,第三季度也計劃追加貸款6770億美元。州政府也面臨資金困難。當天,由於失業補助金基金見底,加利福尼亞州從聯邦政府貸款了3.48億美元。

한국어