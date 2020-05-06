穆迪：今年全球制造商利潤或將下降13%. May. 06, 2020 07:34. by 李潤泰記者 oldsport@donga.com. 有預測稱，受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情的影響，今年世界制造企業的利潤將大幅減少。 國際知名信用評級機構穆迪(Moody’s)5日(當地時間)通過《制造業部門展望報告書》推算，今年世界制造企業的EBITDA(法人稅•利息•扣除折舊費前利潤)將比去年減少13%。穆迪去年年末曾預測，今年世界制造企業的EBITDA將呈現0~1%之間的增長趨勢。 穆迪對預測值進行修正的原因為“反映了非常不確定的營業環境。世界制造業的銷售額和利潤將以第二季度為中心劇減”。之後穆迪補充說，“新冠肺炎疫情將影響全球經濟幾乎所有領域，今年幾乎沒有廠商會不經歷經營上的困難。” 英國牛津大學下屬機構牛津經濟學院日前也在報告中介紹說，“受新冠肺炎疫情影響，世界制造業產量去年第四季度和今年第二季度之間將銳減11%，這種萎縮速度將比2008年全球金融危機時更快。”該機構還補充說，“制造業產量在明年第二季度之前大概率將無法恢復到新冠肺炎疫情前的水平。”

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