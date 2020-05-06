美國動用偵察資產“追蹤金正恩”，可能成為提高防衛費分攤額的壓力. May. 06, 2020 07:35. by 韓基渽, 申圭鎭 record@donga.com,newjin@donga.com. 韓美外交界有觀察認為，美國偵察資產在追蹤陷入出現健康異常傳聞的朝鮮國務委員會委員金正恩的“情報戰”中發揮實力，今後可能成為《韓美防衛費分攤額特別協定》談判中美國施壓的籌碼。對於最近在韓半島大舉展開的美國偵察資產，美國可以主張“對韓國提供了幫助”，因此呼籲韓國政府應制定適當應對邏輯的聲音也越來越高。 金正恩自上個月11日參加政治局會議後銷聲匿跡，美國情報資產在掌握其行蹤方面發揮了作用，韓美兩國對此都沒有異議。據悉，在金正恩5月1日出席平安南道順川磷肥工廠竣工儀式之前的20天內，至少有8種美軍偵察機展開了50多次以監視朝鮮內部動向。僅上個月27日壹天，就有5架美軍偵察機出擊韓半島上空。 包括主要執行監聽任務的美國陸軍三架“護欄（RC-12X）”、監視移動式發射架動向等的壹架“聯合之星（E-5C）”和監視朝鮮炮兵的壹架“瘋狂鷹”（EO-5C）在內，偵察資產也形式多樣。在金正恩訪問肥料工廠的1日，共有四架美軍偵察機投入到韓半島。美軍的這種拉網式監視結果的壹部分已經傳達給了政府，韓國政府在加上自身情報後才確信“朝鮮內部沒有異常動向”。壹名外交消息人士表示：“可以認為，為掌握金正恩的動向，美軍在東北亞的大部分偵察資產都投入到了韓半島。” 問題是，美國的偵察資產如此頻繁地展開，可能會給露骨地強調提高韓國防衛費分攤額必要性的美國總統特朗普帶來“利好”消息。韓美工作組在3月底好不容易得出了由韓國軍務員勞務費、軍事建設費、軍需支援費等構成的分攤協定框架的暫定協議案，但遭到特朗普總統的拒絕。 另壹名外交消息人士表示：“有人提出，在談判實際上已回到原點的情況下，特朗普總統可能會集中提及偵察資產對韓國的幫助。”實際上，美方談判代表、國務院首席顧問詹姆斯·德哈特在韓美圍繞談判的矛盾達到頂點的去年11月曾強調：“因韓國不能自行開發而由美國提供的‘彌補戰力’也包括在（增加防衛費分攤額的要素）內。” 韓國政府的立場是，即使美國再次把上述要求提上談判桌，也不能接受。韓國外交部高官強調：“美國今後會不會提出（與最近偵查資產運用有關）的要求，目前還不清楚”，“即便如此，分攤協定的談判是有原則的，難以接受的立場是壹貫的。” 專家們也壹致認為，“即使美國施加上述壓力，我們也有反駁的余地”。峨山政策研究院首席研究委員車鬥鉉（音譯）表示：“美軍通過偵察資產獲得的情報雖然對韓國也有幫助，但歸根結底，美國是把偵察資產用於減少韓半島安保風險的用途，難道不是嗎？”世宗研究所研究企劃本部長禹正燁（音譯）表示：“美國壹直都在韓半島展開偵察資產，因此認為唯獨在此次金正恩出現健康異常傳聞的政局下偵察資產發揮功效的主張是不正確的。”

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