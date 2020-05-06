韓國“棒球之春”在美國也進行現場直播. May. 06, 2020 07:35. by 仁川=趙應亨記者 / 姜洪求記者 yesbro@donga.com,windup@donga.com. 突破新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)，終於迎來了“棒球之春”。 在從6日開始進行“保持生活距離”的情況下，包括首爾蠶室球場在內，2020賽季KBO聯賽於兒童節(5日)當日在全國5個球場開幕。今年的職業棒球賽受新冠肺炎疫情的影響，從原定的3月28日推遲了38天。平時兒童節當日觀眾會紛紛湧向體育場，但當天的所有比賽為了防止新冠肺炎疫情擴散，都是在無觀眾的情況下進行的。 即使沒有觀眾，也受到了國內外的高度關註。美國最大的體育媒體ESPN向全美直播了在大邱舉行的NC-三星隊之間的比賽。這場比賽由於下雨，比預定時間晚了33分鐘開球，於下午2時33分開始。因出現國內最多的新冠肺炎確診患者而展開殊死搏鬥的大邱，已越過春雨，成為了向全世界宣傳韓國棒球的舞臺。 大邱市醫生會會長李成九擔任本場比賽的開球嘉賓。三星俱樂部為了紀念新冠肺炎期間醫療團隊的辛勞，邀請他擔任開球者。開球後，三星選手們用意為“尊敬”的手語進行了回應。李會長表示：“通過在新冠肺炎一線戰鬥的醫生的開球，希望各位市民能安心，因此接受了(開球提議)。”

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