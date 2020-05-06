今年普利策獎獲獎作品發布，阿拉斯加性暴力問題和印度少女的眼淚等報道入選. May. 06, 2020 07:35. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 美國新聞界最具權威的年度普利策獎獲獎作品，阿拉斯加性暴力、香港反華示威、波音連環墜毀等報道入選。 原計劃在上月20日公布，但由於新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的影響被推遲，4日(當地時間)發表的內容也是董事會事務局長戴娜•卡內迪的家中客廳通過視頻告知的。 普利策獎理事會當天將阿拉斯加地區的媒體《安克雷奇每日新聞》和位於紐約的非營利性探索報道媒體《ProPublica》評選為公共服務領域的共同獲獎者。兩家媒體報道揭發了地處北極地區，公共權力有限，土著民比例較高的阿拉斯加的性暴力問題的嚴重性。值得註意的是，在一些鄉村地區，性犯罪者數量比美國國內任何地區都多。此次分別是兩家媒體第三次和第六次獲得該獎項。 勘探報道部門由《紐約時報》頒發，獲獎作品講述了紐約市的出租車執照“多加錢”狀況。報道揭露了雖然以最高100萬美元(約12億韓元)的價格購買了出租車執照，但由於優步等的活躍，駕照價格急劇下降，出現了負債累累或自殺的情況。 快報圖片為報道香港反華遊行隊伍的《路透社》，專題圖片為包含印度控制與巴基斯坦展開領土爭端地區克什米爾的樣子的《美聯社》。尤其是被印度軍人的玻璃子彈擊中眼睛受傷的小女孩的照片引起了巨大的反響。由於擔心被檢查，美聯社記者下了很大功夫，他將相機藏在菜籃裏，委托普通旅客運送照片文件，像極了 “諜戰”，最終該作品贏得了榮譽。 國內報道由報道波音“737Max”機體缺陷和連續墜落事故的《西雅圖時報》和報道美國第七艦隊所屬艦艇接連發生傷亡事故和訓練懈怠情況的《ProPublica》共同獲得。國際報道由報道俄羅斯海外幹預工作的《紐約時報》獲得。速報部門由報道在卸任之前向約600人告發無差別的赦免和減刑的前肯塔基州州長馬特•貝賓的地區媒體《庫裏爾雜誌》獲得，評論部門則由報道紀念非洲黑人奴隸首次抵達美國的1619年，以及該事件給美國社會帶來的影響的紐約時報專欄作家尼克•哈那瓊斯獲得。 今年新設的“音頻報道”單元由揭露唐納德•特朗普政府反難民政策導致的問題的《洛杉磯時報》記者莫利•奧圖爾和自由記者埃米利•格林共同獲得 普利策獎是根據美國媒體財閥約瑟夫•普利策的遺言於1917年創立的。得益於匈牙利出身的美籍猶太人普利策的遺產，被評價為專業媒體人教育機構的始祖的哥倫比亞大學新聞學院誕生了。在媒體領域，在報道、攝影、評論等15個領域；在藝術領域，在電視劇、音樂等7個領域選出獲獎者。獲獎者將獲得1萬美元的獎金，公共服務部門獲獎者還將獲得金牌。事務局長卡內迪強調說：“在史無前例的不確定性的時代，但新聞報道絕不會停止這一點是肯定的。”

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