因新冠肺炎低落的心情通過電影《Troll》UP!UP!. May. 06, 2020 07:35. by 李?? baltika7@donga.com. 可愛的魔發精靈(Troll)們歡快的音樂節奏吸引了觀眾。動畫片《魔發精靈：世界之旅(Trolls :World Tour)》中插入的辣妹合唱團的《WANNABE》、PSY的《江南style》、Red Velvet的《俄羅斯輪盤》等讓人不由自主地扭動起來的音樂給因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)而被凍結的劇場街註入了活力和熱氣。 上月30日當天觀眾人數共達10.6906萬人次。這是自3月中旬以來，單日觀眾人數首次超過10萬人次。與去年兒童節有120萬觀眾到影院觀影相比，這個數字雖然微不足道，但隨著新冠肺炎確診人數降至個位數，保持社交距離的措施逐漸放寬，影院也慢慢恢復了觀眾。上月29日上映的《魔發精靈：世界之旅》在長假期間一直占據票房冠軍寶座，截至4日共吸引了6.4萬名觀眾。在分為流行音樂、古典音樂、鄉村音樂等6個種類的魔發精靈村，搖滾女王“芭芙”說“要把世界變成搖滾之國”，並宣布戰爭，引發了一場騷亂。 環球影城受新冠肺炎疫情的影響，在影院上映《魔發精靈：世界之旅》的同時，還公開了定制影碟(VOD)。CGV和樂天影院在影院和2次附加版權市場同時公開時，沒有按照不上映的標準上映，而MEGABOX也上映了。 中國臺灣浪漫愛情片《我的青春都是你》(4.7314萬人次)和韓國恐怖片《湖水酒店》(4.0926萬人次)緊隨其後。

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