美國與中國因新冠矛盾再起貿易戰陰雲……韓國應制定出口多元化等戰略. May. 06, 2020 07:35. . 韓國綜合股價指數（KOSPI）4日再次跌破1900點大關。因為此前壹直呈現平穩狀態的美中貿易矛盾有可能重新爆發的不安感，外國投資者在韓國股市拋售了1萬億韓元的股票。這給比其他國家更早平息了新冠疫情、帶來經濟活動也即將正式恢復的期待感的韓國經濟潑了冷水。 美中出現再次爆發貿易戰的可能性，是因為美國總統特朗普提及中國對新冠疫情擴散的責任論，暗示可以追加征收1萬億美元（約1200萬億韓元）的關稅。 韓國出口方面，今年4月的業績比去年4月銳減23%，貿易收支自2012年1月以後、時隔99個月首次出現逆差。如果特朗普總統在11月大選前夕為了形成有利的輿論形勢而大舉敲打中國，對於因新冠疫情已在出口市場和全球供應鏈上遭受重創的韓國來說，無疑是又壹個超大型不利因素。 多少有些希望的是，在防控新冠疫情的過程中，韓國的整體國格有所提高，經濟潛力在世界市場上也得到高度評價。例如，由於期待今後非面對面活動增加，三星電子和SK海力士兩家公司在世界市場上占據70%以上的存儲器半導體DRAM，4月份平均價格創下了39個月以來的最大漲幅。與半導體壹樣，在另壹個主要出口商品之壹的汽車領域，也有消息稱現代汽車在越南市場超過日本豐田，占據了銷售第壹位。 即使如此，我們面前的不安因素也更多。世界經濟衰退才剛剛開始，中美貿易矛盾至少將持續到美國大選結束的11月。越是這樣，我們越要必須做可以自己做、必須做的事情。眼下的工作是積極促進消費，搞活內需經濟，解除各種限制，鼓舞企業的士氣。長期而言，為適應貿易保護色彩更加濃厚的“後新冠時代”的出口環境，韓國應努力提高內需比重，並加快加大努力，使出口市場從以美國和中國為中心向東南亞、印度、歐洲等多邊化發展。

한국어