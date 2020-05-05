朝鮮對韓國哨所開槍……如果再次糊弄過關，9·19協議將變成廢紙壹張. May. 05, 2020 07:40. . 朝鮮對韓國軍隊最前方監視哨所開槍已經過去兩天，壹直沈默不語。韓國軍方前天向朝鮮發送了電話通知文，要求朝鮮對違反9·19南北軍事協議進行解釋，但朝鮮直到昨天都沒有做出任何反應。朝鮮還動用宣傳媒體，批評韓國軍隊引進F-35和“全球鷹”是“準備發動侵朝戰爭的增強武力和軍事對抗行動”。“聯合國軍”司令部昨天著手對朝鮮軍隊槍擊韓國軍隊哨所事件展開精密調查。 朝鮮在此期間接連進行導彈挑釁，違反了緩和軍事緊張的9·19軍事協議精神。去年年初朝美河內會談破裂後，由於朝鮮的拒絕，在共同挖掘遺骸或繼續撤離哨所等協議履行上也沒有任何進展，處於停滯狀態。不過，在軍事分界線和“北方界線（NLL）”壹帶設定緩沖地區，以及承諾停止使用武力和敵對行為的核心條款，雖然存在很多爭議，但並沒有受到太大的破壞。 此次槍擊哨所事件，是正面觸及軍事協議核心的實質性違反。而且這也是第二次。去年11月，朝鮮在國防委員會委員長金正恩參觀下，在西部海域緩沖水域昌麟島進行了海岸炮射擊訓練。直到朝鮮報道此事之後，韓國國防部才公開稱，“我軍也在發射海岸炮時捕捉到了聲音”，並向朝鮮發送了抗議書。但是在沒有得到任何答復的情況下不了了之。 這壹次，不管是有意圖的挑釁還是偶發性事故，朝鮮似乎又想輕描淡寫地放過。即使說是韓軍傾向於認為的偶發性槍擊，朝鮮軍隊也會發生檢查騷動，但是槍擊後又進行日常務農活動等，並沒有異常的特別動向。對於朝鮮來說，這可以看作是想在註重情況管理的同時，無視韓國的抗議。 對於朝鮮的壹再挑釁，很久以前就出現了“9·19軍事協議已成為死去的文字”、要求強力應對的呼聲。有分析認為，哨所槍擊事件也是按照金正恩潛跡後重新登場和進行挑釁的模式，為進行更大挑釁而進行的預備行為。為了防止朝鮮的誤判，必須好好追究。如果這次也像什麽事都沒發生過壹樣，那麽9·19協議就真的會變成廢紙壹張。

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