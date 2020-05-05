受到敵人尊重的將軍. May. 05, 2020 07:42. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 隆梅爾和巴頓是二戰中產生的最大明星。兩個人都以閃電戰風靡壹世，但性格卻截然相反。隆梅爾出身於典型的中產階級家庭。雖然他對自己的天賦很有信心，而且有強烈的明星意識和出人頭地欲望，但他的自制力很強，自我管理非常徹底。對部下們來說，他是壹個給予堅定信任感的指揮官。 從美國式新興貴族的標準來看，巴頓出自貴族、富豪家庭。喜歡炫耀，喜歡給人傲慢的感覺。狡猾，會說謊，任性，隨口罵人。性格豪放的人可能會喜歡，但可能對托付生命感到不安。 美國的戰爭史學家丹尼斯·肖沃爾特說，當時是這樣，現在也是，德國軍人對巴頓的評價更高，美國人對隆梅爾的評價更高。難道是因為別人的糕點看起來更大嗎？不管是哪個國家，軍事在壹定程度上都是愛國偏見較強的領域。盡管如此，兩人壹起在對方國家獲得更高的評價，這不能不說是特別的事例。 同樣是閃電戰術，兩個人戰術的個性略有不同。隆梅爾的風格，是壹旦發現敵人漏洞，就會毫不遲疑地鉆進，無所畏懼地快速進軍，攪亂敵人的頭腦和手腳。巴頓比隆梅爾更有架勢，雖然總是誇誇其談，但戰術像狐貍壹樣謹慎。采取的是欺騙敵人、暗地裏集中火力，然後簡短地切斷並撕開局面的方式。 當然，這可能不是兩人戰術觀念的差異，而是他們戰鬥過的環境的結果。筆者認為這種可能性更大。而且這或許是彼此在對方受到尊重的原因。巴頓的戰術在歐洲和德國的土地上實行，隆梅爾則跑在法國和北非的大平原上。最後，每個人都只能從自己的立場來判斷其有用性和價值。 出於同樣的原因，兩個人受到了同事的鄙視。戰術的基本是站在他人的立場上看，這似乎真的很難。 歷史學家

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