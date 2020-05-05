“聯合國軍”司令部著手就“朝鮮槍擊韓國哨所”事件進行精密調查. May. 05, 2020 07:41. by 尹相虎 軍事記者、朴孝睦記者 tree624@donga.com. 聯合國軍司令部4日著手對朝鮮軍人對韓國軍隊最前方哨所槍擊事件進行精密調查。預計在判斷朝鮮是否故意挑釁及違反停戰協定的同時，還會詳細檢查韓國軍隊的應對措施，並公布調查結果。 “聯合國軍”司令部公報室長李·彼得斯（音譯，美國陸軍上校）表示：“將對此次事件進行精密調查，以判斷是否違反停戰協定，調查結束後將向有關當局提交報告。”據悉，“聯合國軍”司令部軍事停戰委員會特別調查組當天上午前往事發地江原道鐵原地區非軍事區內的韓國軍隊哨所，聽取了現場鑒定和相關簡要報告。 據悉，“聯合國軍”司令部調查組由包括韓國和美國等成員國聯絡團要員在內的10多人組成。韓國軍方消息人士表示：“‘聯合國軍’司令部將盡快結束調查。” 青瓦臺就此表示，這是“常規調查”，警惕擴大解釋。青瓦臺高層相關人士當天在與《東亞日報》的通話中表示：“從多種情況證據來看，偶然性事故的立場沒有改變”，“‘聯合國軍’調查似乎是通常可以進行的壹般性調查。”這名人士還強調：“韓美密切共享情報，對情報分析是偶然事故沒有分歧。”韓國軍方也維持了前壹天（3日）“不能看成是故意挑釁”的判斷。據悉，韓國軍方內部認為，朝方哨所有可能在交接工作過程中誤觸了瞄準南方哨所的高射槍（機關槍）。 朝鮮當天依然沒有回復前壹天韓國軍方發來的電文，壹直保持著沈默。

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