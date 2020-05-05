美國未來資產將取消7萬億韓元的美15家酒店收購計劃. May. 05, 2020 07:41. by 李建赫 gun@donga.com. 未來資產基金管理公司(Mirae Asset)向賣方中國安邦保險(現大家保險)通報稱，將解除投資58億美元(約7.12萬億韓元)收購美國國內15家高級酒店的合同。在交易過程中，安邦保險未披露的過失是原因之一。一些人分析說，這是由於新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的影響，世界旅遊業的恢復變得不透明的事例。 4日，未來資產基金管理公司表示，3日發送了解除去年9月與安邦保險公司簽訂的酒店買賣合同通知書。未來資產基金管理公司表示：“安邦保險方面沒有事先公開有可能會對酒店價值造成損害的明細和負債，無法持續正常地運營酒店”，解釋了因安邦保險的過失導致合同解除的明細情況。 未來資產基金管理公司去年決定購買安邦保險公司擁有的紐約JW萬豪酒店、舊金山附近的半月灣麗思卡爾頓度假村、芝加哥和邁阿密的洲際酒店等高級酒店。收購程序原定於4月17日前完成，但由於兩家公司之間的分歧，合同一直被推遲。 對此，安邦保險公司在上個月中旬以未來資產基金管理公司的海外法人—未來資產全球投資公司為對象，提出了希望對方盡快結束收購的訴訟。對此，未來資產基金管理公司表示，因主保險的過失，產生了解除合同的權利，要求在本月2日之前解決相關問題。未來資產基金管理公司表示：“安邦保險已經提起訴訟，計劃采取法律措施”，並要求返還提前繳納的約7000億韓元的定金。安邦保險說：“我們沒有違反任何義務。買賣合同沒有解除，定金不能返還。” 未來資產基金管理公司這次的酒店購買合同是韓國金融公司在海外推進的最大規模的代替投資而備受矚目。未來資產集團此前根據擴大海外代替投資的戰略，積極收購了法國巴黎馬中街Tower(1.14萬億韓元)等寫字樓和酒店。特別是未來資產大宇香港總裁兼全球投資戰略顧問樸炫柱對旅遊產業產生了興趣，並一直主導著大膽的賭註。 也有觀點認為，此次解除合約反而會給未來資產帶來利益。因為，隨著新冠肺炎疫情的擴散，各國紛紛采取封鎖措施，各國酒店無法正常運營，業況的短期恢復也變得撲朔迷離。國內證券公司的高層相關人士表示：“如果收購成功，就會陷入‘勝者詛咒’。未來資產實際上已經退出了。” 此次決定對未來資產大宇參與的韓亞航空的收購會產生什麽樣的影響，備受關註。與HDC現代產業開發聯手的未來資產基金管理公司大宇當初決定，在2.5萬億韓元的收購資金中，等待15%(4899億韓元)的股份。但是，由於新冠肺炎疫情，韓亞航空的業績一落千丈，航空業界不景氣，收購工作被迫推遲。有人預測，HDC現產和未來資產大宇如果真的收購韓亞航空，將需要比當初的計劃投入更多的資金。投資銀行業界相關人士解釋說：“放棄對美國酒店的投資，可能是為了集中於韓亞航空。”

한국어