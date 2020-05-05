為應對新冠肺炎再次流行，將運營1000家“呼吸道專門診所”. May. 05, 2020 07:41. by 朴星民 min@donga.com. 韓國政府為應對新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)再次流行，決定在全國1000多個地方開設“呼吸道專門診所”。其宗旨是，預防醫院內的新冠肺炎病毒感染，減少對呼吸道患者的診療空白。 4日，政府和大韓醫生協會、大韓醫院協會在協議體會議上決定，在今年秋天構築應對呼吸道患者增加的醫療體系。其核心內容是指定呼吸道專門診所，將有呼吸道或發熱癥狀的患者與普通患者分開進行診療。但建議重癥患者或哮喘等慢性呼吸道疾病患者繼續去醫院就診。 呼吸道專門門診有兩種形式。首先在全國地方自治團體保健所或公共設施設置地區醫生參與的開放型診所。京畿河南市管轄內的圖書館正在運營呼吸道診所。另一項是政府接受民間病•醫院的申請，增加約500處。 對為新冠肺炎疑似患者進行診療而暫時運營的電話咨詢及處方的補償也將得到加強。從本月開始，社區醫院將追加支付電話咨詢管理費。診療費的30%左右，全部由健康保險支付。 同時，原定5月前實施的“健康保險工資預付”延長一個月至6月。先支付制度是優先向醫療機關等療養機關支付前一年月均工資的90%~100%的制度。以後按實際診療費結算。其宗旨是讓醫療機構在沒有經營困難的情況下，專心治療患者。目前，4621家療養機構已先行支付7361億元。預計5、6月份各為1萬億韓元。

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