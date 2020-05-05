美國竭力宣稱“新冠病毒武漢研究所起源說”，特朗普稱“中國可怕的失誤”. May. 05, 2020 07:42. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、北京=常駐記者 尹完準 lightee@donga.com,zeitung@donga.com. 圍繞新冠病毒的發源地，美國和中國之間的矛盾正在走向爆發之前。美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧以刺激性措辭提出“中國責任論”，並施壓要求進行調查，中國對此強烈抗議，認為這是“政治秀”。 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，特朗普3日被記者問及“病毒是否出自中國研究所”時聲稱：“我認為中國犯下了可怕的錯誤。他們試圖掩蓋此事，但未能滅火，不承認失誤。”他還強調：“會收到武漢研究所發生了什麽事情的報告，那是決定性的。”他在4月30日也曾表示：“看到了病毒源自中國武漢研究所的證據”，提及了實施報復性關稅等問題。 同壹天，蓬佩奧在接受美國廣播公司（ABC）采訪時指出，“有‘大量證據（enormous evidence）’可以證明，新冠病毒來自武漢研究所”，“中國研究所的失敗導致全世界遭受新冠病毒，這不是第壹次。” 當記者問及中國是有意傳播病毒還是偶發事故時，他說，“有很多事情需要了解。為了解開疑問，有必要進行現場調查。應該去那裏”，向中方施壓。特朗普總統最親信的執政黨共和黨參議員林賽·格雷厄姆也表示：“制定了制裁中國的法案，直到中國協助武漢研究所調查為止。” 美國國內就新冠病毒“中國起源說”有兩種說法，壹是武漢研究所出於使用生物武器的目的制造了病毒，二是武漢研究所因事故偶然泄露。政治媒體“Axios”報道說：“生物學武器說的可能性很低，事故說有壹定可能性，但沒有直接證據。”特朗普當天形容中國是“失誤”，龐培也同意新冠病毒並非人工制造，“沒有理由懷疑”。分析認為，他們是在強調，即便如此，如果是偶發性事故，即使是為了了解是以何種方式泄露的，對武漢研究所的調查也不可避免。 據美聯社3日報道，美國國土安全部3日制作了4頁內部報告，內容為“中國領導層為儲備醫療物品和設備，從1月初開始故意隱瞞了新冠病毒的嚴重性”。也就是說，中國故意推遲向世界衛生組織報告新冠病毒的危險性，從而從國外進口醫療設備，結果今年初中國口罩及防護手套進口量猛增。 雙方就臺灣參加世界衛星組織會議壹事也針鋒相對。世衛組織最高決議機關世界衛生總會將於18日召開視頻會議。美國國務院和美國駐聯合國代表部2日在推特上上傳了“支持臺灣加入世界衛生組織”的推特話題。相當於美國駐臺灣大使館的美國在臺協會也表示，“從當天開始，每天都會在臉書上傳支持臺灣參與世界衛生總會的文字”。 中國則認為，“美國正在把新冠問題政治化”，表示強烈反對。中國駐日內瓦代表部批評稱：“這違反了壹個中國（臺灣是中國的壹部分））的原則，可能會給臺獨勢力發出錯誤的信號。”

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