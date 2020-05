世界級男女流行歌手,為了克服新冠肺炎團結在一起. May. 04, 2020 07:46. by 林熙允記者 imi@donga.com. 為了幫助那些與新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)戰鬥的醫護人員,流行歌星阿裏安娜•格蘭德和賈斯汀•比伯團結在一起。 據Billboard1日報道,格蘭德和比伯將於8日(當地時間)推出合作單曲《Stuck with U》。所得收益將捐贈給慈善團體“第一線救護人員兒童基金會(First Responders Children‘s Foundation)”。捐款將用於資助對抗新冠肺炎病毒的醫務人員、應急救援人員、警察和消防員等子女的獎學金和補助金。 比伯表示:“我們不知道醫生、護士和很多醫療人員有多麽疲憊,我們應該比以往任何時候都關註向世界提供的利他性和驚人的事情。希望借助我們的聲音,為他們和家人提供必要的支援。”格蘭德也說:“我很高興地宣布,我和我的朋友比伯以及第一線救護人員兒童基金會合作了這個小項目。” 兩人是美國著名經紀人斯庫特•布朗創辦的綜合娛樂公司“SB項目”旗下的成員。兩人會和公司一起進行這次項目。布朗補充說:“醫療隊等是日常生活的英雄,他們比以往任何時候都有資格得到我們的支持和幫助。”

