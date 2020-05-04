金正恩重新亮相的第二天，朝鮮向韓國監視哨所開槍. May. 04, 2020 07:46. by 黃仁贊 hic@donga.com. 壹度陷入健康異常傳聞的朝鮮國務委員會委員長金正恩在潛跡20天後重新開始了公開活動。金正恩參加活動的照片被公開壹天後的3日，朝鮮軍在非軍事區對韓國軍最前方監視哨所進行了槍擊。有分析認為，結合金正恩身體出現異常傳聞的混亂局面和非軍事區突襲挑釁來看，朝鮮再次開始了采取動搖韓半島局勢的行動。 據《勞動新聞》等媒體報道，金正恩1日出席了平安南道順川磷肥工廠的竣工儀式。自4月11日主持政治局會議後，金正恩沒有在4月15日金日成生日的參拜活動中沒有露面，時隔20天後才出現在公開場合。朝鮮公開了金正恩壹個人行走和抽煙的場面。雖然也有金正恩乘坐移動式車輛或稍微瘸腿的樣子，但與“病危說”有壹定距離，是比較正常的樣子。既沒有讓人攙扶，也沒有拄拐。金正恩強調：“順川磷肥工廠的竣工，是黨中央委員會七屆五次全會以來取得的第壹個成果，也是使化學工業取得壹大跳躍的重要的契機。”他是在強調，為了親自鼓勵去年“馬拉松式”全會上強調的“正面突破戰”成果，親自來到了現場。 外交家們普遍分析認為，金正恩在分析壹直追蹤自己動向的韓美聯合情報資產的應對的同時，還觀察了韓國國會選舉結束後的首爾和11月大選前夕華盛頓的反應，由此決定了亮相的時間。美國總統特朗普當地時間2日在推特上就金正恩露面寫道：“非常高興看到他回來了，還有他身體健康。” 但在金正恩的“突然行動”被公開的第二天，朝鮮軍隊向非軍事區內的韓國軍隊最前方的監視哨所開了槍，韓國軍隊進行了警告射擊。這是自2018年9·19南北軍事協議簽署以來，朝鮮首次在非軍事區向韓國軍開槍。 據韓國軍方透露，3日上午7時41分左右，在江原鐵原地區中部戰線非軍事區，隨著數聲槍響，子彈飛進了韓國軍隊的哨所。軍方在哨所外墻上確認著彈痕跡後，判斷是朝鮮軍隊哨所的機關所發射，先用K-6機關槍等進行了兩次警告射擊（十多發），然後進行了警告廣播。朝鮮軍人沒有進壹步的行動，韓國軍方正在分析發射背景。

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