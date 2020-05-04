新鴨綠江大橋為6年來首次開通“加速”. May. 04, 2020 07:46. by 尹完準 zeitung@donga.com. 據確認，朝鮮和中國為了開通拖延5年之久的朝中邊境新鴨綠江大橋，最近加快了相關設施的施工速度。新鴨綠江大橋是連接中國遼寧省丹東市和朝鮮新義州市的長約3公裏的大橋。 根據3日多名對朝消息靈通人士的證言和中國社交媒體上的照片，朝鮮4月26日開始在新鴨綠江大橋盡頭的朝方道路1號國道上鋪設瀝青。當時拍攝的照片上可以看到，新鴨綠江大橋的盡頭有用於道路施工的卡車等設備，道路都是土路。但是，從4月29日拍到的兩張照片來看，瀝青鋪設工程取得了很大進展。 對朝消息靈通人士表示：“工程剛剛開始的4月12日，還只是壹片荒野，但最近正在快速進行”，“道路左側的朝方海關建築用地工程也已經開始了。”該消息靈通人士表示：“朝鮮和中國原本計劃在今年上半年開通新鴨綠江大橋，但由於新冠疫情而被推遲”，“考慮到朝鮮正在加緊施工，預計很有可能將於今年下半年開通。” 中朝在中方的支持下，在2014年完成了六車道公路的新鴨綠江大橋的建設。這是為了代替1943年竣工的破舊狹窄的鴨綠江鐵橋。人們非常期待，通過新鴨綠江大橋，朝中貿易將更上壹層樓。 但是，由於朝鮮要求中方負擔朝方地區道路和海關等基礎設施的施工費用，導致開通被推遲。此後，由於朝鮮接連進行核武器、導彈挑釁，導致朝中關系惡化，以及國際社會的對朝制裁，5年來壹直推遲開通。據悉，去年6月中國國家主席習近平訪問朝鮮時，曾向朝鮮國務委員會委員長金正恩承諾承擔開通大橋的費用。 今年1月中國開始“新冠疫情”擴散後，朝鮮全面封鎖了中朝邊境。在新冠疫情事件尚未完全平息的情況下，急於開通新鴨綠江大橋，從側面證明了朝鮮經濟困難的嚴重性。 中國占朝鮮貿易90%以上，朝中貿易今年第壹季度驟減90%以上。據悉，朝鮮的糧食和消費品因此面臨短缺。美國國務卿蓬佩奧當地時間4月29日表示：“朝鮮內部存在饑荒、糧食不足的實際危險。” 此外，這壹舉動也被解讀為試圖解除對朝制裁的朝鮮與中國為大幅擴大邊境貿易做準備。在美中、朝美矛盾局面下，金正恩自2017年3月以後四次訪華，去年習主席訪問朝鮮，朝中關系得到改善。據路透社不久前報道，朝鮮經貿代表團將訪問北京，“中朝雙方最近壹直在討論恢復邊境貿易的問題”。

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