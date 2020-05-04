壹美籍韓裔高中生用輕型飛機運送醫療物品. May. 04, 2020 07:47. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 駕駛輕型飛機向醫療用品不足的鄉村醫院配送各種用品的韓裔美國高中生TJ·金（16歲）受到了美國總統特朗普的表彰。 特朗普總統當地時間1日在華盛頓白宮以“辛勞、英雄行動和希望”為主題，向包括金某在內的5名誌願者頒發了表彰狀。他還特別提到金某說：“在聽到醫院因新冠疫情需要保護設備的消息後，親自駕駛飛機發送了超過1萬個醫療用品”，“這是了不起的飛行，完美地完全了任務。沒有比這更好的軍用飛機飛行員準備工作。” 馬裏蘭州蘭登學院2年級學生金某在發表獲獎感言說：“通過誌願服務學到了兩點。幫助某人沒有‘年紀小’，而且誌願服務需要整個社區的幫助。”他還說：“現在這壹瞬間，還有很多青年在做口罩，給身邊的老人送飯菜，給醫護人員寫感謝信。想到他們，我不知道我是否有資格站在這裏。”他強調，“今後將繼續向需要幫助的郊區醫院運送醫療設備”，贏得了與會者的掌聲。 夢想成為海軍飛機駕駛員的金某為了取得學生飛行員資格證，從很久以前就開始學習飛行課程。因3月份正式施行的美國移動限制令，金某的學校也關門了。當時，校方曾通知學生“在家繼續學業，再為別人做點好事”。 對此，金某想到了因新冠患者湧來而面臨醫療用品供應不足的郊區小醫院。金某在教官的參觀下，乘坐教學用輕型飛機，向弗吉尼亞州某鄉村醫院送去了8000多副醫用手套、400個口罩、2000多個醫用頭套、1500個鞋套和手消毒劑等。醫療用品是與學校和教會等地區社會合作得到的。

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