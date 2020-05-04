“投資鬼才”巴菲特也因新冠肺炎虧損61萬億韓元. May. 04, 2020 07:46. by 崔智善 aurinko@donga.com. 被稱為“投資鬼才”的美國億萬富翁投資者伯克希爾•哈撒韋公司董事長沃倫•巴菲特(90歲•照片)受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情的影響，僅在第一季度就虧損了約61萬億韓元。以長期持有被低估的精品企業股票而聞名的巴菲特主席，從新冠肺炎疫情初期的2月開始大量買入美國航空股，但隨著新冠肺炎疫情持續時間的延長，他蒙受了巨大損失。 CNBC等媒體報道，伯克希爾•哈撒韋公司2日(當地時間)通過業績報告書表示，今年第一季度遭受了497億美元(約60.6340萬億韓元)的凈損失。這是公司自1839年成立以來的最大損失。這與去年第一季度216.60億美元的純利潤形成了鮮明的對比。 大規模損失主要是受到高達545.2億美元的投資損失的影響。值得一提的是，伯克希爾-哈撒韋公司從2月27日買入達美航空97.6萬股開始，對美國主要航空公司的股票進行了攻擊性買入。公司認為新冠肺炎疫情會很快過去，所以果斷進行了先發制人的投資。但由於疫情長期化，世界航空業界實際上陷入了癱瘓狀態，損失像滾雪球一樣越滾越大。 在航空股股價大跌後，巴菲特從4月初開始拋售。巴菲特主席當天在網上股東大會上表示：“將曾持有的達美航空、美國航空、西南航空、聯合航空等美國四大航空公司股票全部賣出了。之前的決策是我的失誤。”據估計，僅他的航空股拋售規模就約為60億美元。巴菲特表示，目前沒有找到合適的投資渠道。不過，他對美國經濟前景持樂觀態度。巴菲特說：“美國此前戰勝過南北戰爭、西班牙流感、大蕭條等危機，繁榮昌盛。美國的魔法會和以前一樣，讓經濟很快恢復過來。”

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