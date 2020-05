托特納姆熱刺球迷網站:孫興慜不可取代. May. 04, 2020 07:46. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “沒有選手能代替孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊•照片)。” 英國在線媒體《The Spurs Web》3日評選孫興慜為托特納姆熱刺隊內最重要的球員,並做出了上述評價。該媒體還是英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊的球迷網站,該網站稱:“何塞•穆裏尼奧主教練目前執教的托特納姆熱刺隊一線隊球員中,最核心的球員是一直表現良好的孫興慜。” 以26名托特納姆熱刺隊選手為對象,進行重要程度排名的該媒體將2019~2020賽季攻入16球的孫興慜評選為第一名,英格蘭出身本賽季攻入17球的哈裏•凱恩排在第二位。此間有“托特納姆先生”之稱的凱恩雖然進球數比孫興慜多,但自1月腿筋受傷後就一直沒有參加比賽,他的缺點是傷病頻繁。 在受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的影響,英超聯賽中斷的情況下,回到韓國接受基礎軍事訓練的孫興慜在英國媒體選定的各種排名中名列前茅,顯示出了不變的超高人氣。 2日,英國媒體《Give Me Sports》評選出每支英超球隊最受球迷喜愛的球員,孫興慜被選為熱刺隊球迷“最喜歡的球員”。該媒體評價稱“孫興慜在轉會到托特納姆熱刺隊後的第一個賽季即2015~2016賽季(8球)時也曾遭遇過困難,但他在同利物浦等強隊的比賽中不斷攻入進球,成為了深受球迷喜愛的球員”。制作現役球員也非常喜歡的世界級足球遊戲《FIFA20》的遊戲公司EA將孫興慜選入了以表現最好的球員為對象的“英超本賽季最佳球隊(20人)”名單。 孫興慜的綜合能力值為95分,位於並列第8位。 孫興慜在球員身價方面也被評為英超頂級明星。最近足球轉會專門網站“轉會市場(Transfermarkt)”公布的孫興慜的預計轉會費為5760萬英鎊(約882億韓元),在所以英超聯賽效力球員中排名第15位。在孫興慜的主要位置—左側攻擊手中則高居第4位。

