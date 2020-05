MLB密切關註KBO開幕. May. 04, 2020 07:47. by 姜泓求 windup@donga.com. 前洛杉磯道奇隊主教練湯米•拉索達說:“一年中最悲傷的日子是棒球賽季結束的日子。”換句話說,一年中最開心的日子應該是棒球賽季開始的日子。球迷們期待已久的那一天即將到來。2020賽季KBO聯賽將於5月5日開幕。原定於3月28日的聯賽開幕日因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情被推遲了38天。雖然暫時只會進行無觀眾比賽,但舉行棒球比賽本身就讓人充滿希望。 並不是只有國內球迷的目光投向了球場。被譽為棒球故鄉的美國職業棒球大聯盟(MLB)也對KBO聯賽密切關註。MLB也受新冠肺炎疫情的影響賽季處於全部中斷狀態。打破新冠肺炎疫情,打開大門的KBO聯賽可以成為優秀的教材。 美國《雅虎體育》2日(當地時間)發表了題為《MLB將關註新冠肺炎疫情期間KBO如何恢復棒球》(MLB will be watching as KBO tries to bring back baseball amid coronavirus recovery)的文章。撰寫該報道的MLB專欄作家蒂姆•布朗表示:“在美國,棒球日還沒有到來。但是在韓國即將舉行棒球比賽。由10支球隊組成的KBO聯賽將於周二(5日)在5個球場進行5場比賽。據很多專家介紹,韓國在應對新冠肺炎疫情方面至少比美國早幾周,甚至幾個月。” 據媒體報道,MLB現在有兩名員工常駐首爾學習KBO的應對方案。“MLB將定期與KBO接觸,學習如何對付全球性大流行病(Pandemic)。MLB對員工配備、媒體管理、安保、場館運營等病毒預防和人員保護的細節也非常重視。”也關註著如何應對無觀眾比賽氛圍。還詳細介紹了運動員和工作人員的出入口統一、禁止吐痰和擊掌等相關方針。 在上個月舉行的球隊間練習賽上,外國記者也來到了現場,表現出了極大的關註。MLB球隊也要求駐留在韓國的球探提交報告書等,正在效仿國內的情況。 《雅虎體育》報道稱,“MLB(通過KBO)會學到很多,並自主制定戰略。希望這能產生積極的影響。”KBO聯賽將受到全世界棒球界的關註。為了到最後都成為成功事例,希望在相關方面多多註意。

