體制極不透明、金正恩潛跡……被如此金正恩左右的脆弱的南北關系. May. 04, 2020 07:47. . 健康出現異常傳聞的朝鮮國務委員會委員長金正恩在消失20天後參加了肥料工廠的竣工儀式。戲劇性的重新亮相平息了圍繞自己的出事傳聞等。但這並不意味著金正恩20天來行蹤的暴露。國際社會的諜報戰和激起各種臆測的此次潛跡，在21世紀正常國家中是難以想象的不正常行為。這再次證明了韓朝關系需要依靠朝鮮這種體制的善意進行無核化談判、謀求關系進展的的脆弱性。 公開金正恩行蹤僅過壹天的昨天，朝鮮軍隊在非軍事區向韓國軍開槍。這是第壹次違反禁止在軍事分界線壹帶從事敵對行為的“9·19南北軍事協議”的挑釁。這無異是給在金正恩潛跡的情況下著手準備南北鐵路連接的韓國政府重啟南北合作潑冷水。韓國政府將重點放在了朝方偶然性誤射的可能性上。韓國軍方事前斷定朝鮮的意圖，會給把握真相帶來困難。即使是偶然性誤射，也分明是違反南北軍事協議的行為，因此應該有朝方的說明和道歉。 此前，朝鮮雖然接連發射導彈和放射炮挑釁，但未能改變美國等國際社會的態度，但通過金正恩的潛跡，引起了國際社會的關註。當然，這並不是朝鮮最高領導人第壹次長時間在正式媒體上消失後再次戲劇性地登場。這是金正恩執政後第六次潛跡。但是，此次在沒有美國精密打擊等威脅人身安全的因素的情況下潛跡，引發了“出事傳聞”。朝鮮通過此次金正恩的潛跡，再次獲得了引發關註的效果，但是也很肯定，再次暴露出其體制的不透明性，進壹步脫離了正常國家軌道。 此次金正恩的潛跡爭議，如實地確認了國際社會對實現核武裝的朝鮮內部的情報能力是多麽脆弱。在金正恩潛跡過程中，也應該檢查韓美之間的情報交流是否順暢。各種推測滿天飛的情況下，韓國政府壹貫堅稱“朝鮮沒有特別動向”，而美國總統特朗普則與此不同，他壹方面說“希望（金正恩）壹切都好”，同時提出疑惑等，韓美兩國領導層的發言中多次暴露出意見分歧。韓美共享有關朝鮮體制的信報，是我們必須頂著核武器生活的現實中，不能容忍有絲毫的紕漏。特朗普總統在11月總統大選之前，極有可能對朝鮮維持現狀進行管理的模式。韓美兩國就對朝鮮的情報加強合作變得更為迫切。

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