時隔71天之後國立博物館和圖書館將重新開放. May. 02, 2020 10:47. by 李美智 image@donga.com. 國立博物館、美術館和圖書館將從6日開始有條件地對外開放。在預定於5日結束的保持社會隔離之前，繼自然休養林等室外設施之後，室內公共設施也將重新投入運營。這距離博物館等因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情而關閉過去整整71天。 1日，據中央災難安全對策本部透露，24個全國國立博物館和美術館、圖書館將從6日開始部分恢復運營。對象是△國立中央博物館和地方國立博物館、國立民俗博物館、大韓民國歷史博物館、世宗韓文博物館等17處 △國立現代美術館4處(果川、首爾、清州、德壽宮) △國立圖書館3處(中央、兒童青少年、世宗)。今年2月23日，韓國政府將傳染病危機警報從“警戒”提升至“嚴重”階段，相關設施被迫停止運營。 政府決定恢復室內公共設施，但只允許個人參觀，而不是集體參觀，並限制人員，降低密集度。其余的公立和私立設施將在遵守防疫方針的前提下自行酌情開館。 政府正在考慮不延長保持社會距離的時間，從6日開始改為“保持生活距離”的方案。國務總理丁世均當天在中央災難安全對策本部會議上表示：“以保持生活距離為前提，將從下周開始討論恢復公共室內分散設施的方案。”

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