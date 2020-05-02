如果放棄思考的權利. May. 02, 2020 10:02. . 公元400年前後，羅馬的屬國埃及亞歷山德裏亞的希帕提婭是當時著名的天文學家、數學家和哲學家，雖然她美貌出眾，但卻是一個只專註於探索真理的單身女子。在崇尚奧林匹斯眾神的多神教和猶太教共存的該地，以底層居民為對象急速發展的新興基督教開始勢不可擋。攻擊多神教，爆發大規模流血事件，皇帝偏袒基督教，將多神教定性為異端。雖然有很多人改信，但希帕提婭堅持信仰多神教。基督教主教基裏爾還與猶太教展開鬥爭。連續的暴亂導致傷亡人數增加，不滿情緒高漲，基裏爾主教將信徒的憤怒歸咎於希帕提婭。基督教煽動不明真相的群眾，聲稱“德高望重”的希帕提婭為擾亂社會的“異教徒魔女”，並試圖處死她。 看到那些因基裏爾主教的一句話而毫不猶豫地投身於與其他宗教鬥爭的信徒們，讓人產生一種與其說是因為信仰，不如說是因為對對方的厭惡而拼命鬥爭並殺死對方的感覺。判斷的標準不是理性，而是感情，是不是站在我這邊，這看起來才是最重要的。放棄自己想法的大眾被煽動起來。煽動和捏造之所以行得通，是因為比起痛苦的事實，他們更願意接受甜蜜的謊言，並上交了思考的權利。不知從什麽時候開始，電視畫面上字幕烏壓壓地不斷出現。它不僅具有提供信息的作用，還裁剪了我們觀察、感受和判斷的余地。想看舞臺上的歌手，可看到的卻是觀眾席的表情和評委的反應。妨礙持有主觀見解，強迫統一的想法。如果我的想法和字幕不同，就會因為自己錯了的想法而畏縮。 不知不覺中，我們變成了一個只有和別人擁有同樣的想法才會感到安心的被動人。喜歡同樣款式的公寓，比起帶有主人手藝的料理，更信任連鎖店的統一味道，希望成為沒有個性的整形美人。當今社會是一個通過網絡接觸到大量新聞的時代，我們自詡能洞察世故，但這只是某些人已經篩選出來想讓我們看到的新聞。 “AGORA”是蘊含廣場、民主政治意思的單詞。曾起到AGORA作用的世界最大的亞歷山德裏亞圖書館因為是多神教的大本營而被破壞，許多藏書流失。人類在此後的千年裏迎來了知識的黑暗期—中世紀。電影的開頭和結尾是宇宙中看到的地球的樣子。以宗教為借口，經常進行權力鬥爭的這些人就像是在家門口胡同裏搞占地遊戲的鼻涕蟲。當時是地動說(日心說)被忽視，地球是宇宙中心的地心說受到優待的時期。無論怎麽解釋，有時候都給不出答案。最近更是如此。讓我們改變過去堅持認為別人理應如此的公式吧。可能用了錯誤的公式去找到答案。

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