“現在，勞動者應該成為社會主流連帶與合作的中心”. May. 02, 2020 10:03. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅總統1日表示：“勞動者現在是韓國社會的主流。應該成為為全部生活而進行的‘連帶與合作’的中心。”其宗旨是，希望工會等積極參與防止新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)經濟損失的“堅守崗位”活動。 文在寅總統在迎來“國際勞動日”的當天，在社交網絡服務(SNS)上表示：“只有尊重勞動的社會才能共同富裕。要讓韓國經濟以‘相生’來尋找活力，創造希望。”文在寅還表示：“在勞動者的長期努力下，實現了最低工資提高、臨時工正規職化、每周52小時工作制等，韓國社會正在克服兩極化。”政府雖然提議舉行工會克制罷工，企業不解雇員工的“堅守工作崗位”的社會對話，但由於韓國勞動組合總聯盟(韓國勞總)和全國民主勞動組合總聯盟(民勞總)的意見分歧，未能取得進展。 部分人觀測說，隨著“超級執政黨”的出現，為批準國際勞工組織(ILO)核心協約的工會法等工會一直要求的公約推進速度將會加快。共同民主黨院內代表李仁榮當天與韓國勞總舉行高層政策協商會，他表示：“從現在開始是勞動時間。現在我們面前有兩個課題亟待解決。一是經濟危機背景下更加重要的就業穩定問題，二是處於法律和制度的死角地帶的弱勢群體勞動者保護問題。”

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