特朗普暗示要征收報復關稅，稱“已經看到新冠病毒在中國發生的證據”. May. 02, 2020 10:04. by 朴湧, 尹完準 parky@donga.com,zeitung@donga.com. 美國總統特朗普聲稱，“已經看到了新冠病毒源自中國武漢病毒研究所的證據”，表示正在研究對華關稅。有分析認為，特朗普為了獲得連任，亮出了強有力而具體的劍。不能排除今年1月通過第壹階段貿易協議好不容易找到出口的兩國貿易戰爭再次演變成全面戰爭的可能性。 特朗普當地時間4月30日在白宮舉行的記者招待會上，當記者問及“是否看到了武漢研究所源頭說的證據”時，他兩次重復回答：“是的。看到了。”他雖然表示，“中國沒能阻止擴散或放任其擴散”，但並未透露具體證據。他解釋稱，相關調查正在進行中，“不久的將來就會得到答案。其結果將決定對中國有何感受。” 在回答“是否考慮停止履行債務以懲罰中國”的問題時，他說：“我可以做這樣的事情，但只會通過征收關稅獲得更多的錢。” 《華盛頓郵報》報道稱，美國正在針對中國討論剝奪國際法中“主權國家不得成為他國法庭被告”的“主權豁免”條款。其意圖是將中國告上美國法庭，以獲得損害賠償。美國有線電視新聞網（CNN）也報道說，美國正在研究經濟制裁，拒絕償還債務和新貿易政策等。 掌管美國17個情報機構的國家情報局當天說：“情報機構同意科學上達成的協議，即新冠病毒並非由人制造或遺傳性變形。為了判斷發病是武漢研究所事故導致的結果，還是始於與受感染動物的接觸，將進行調查。”事實上，有觀察人士認為，這是在支持“武漢起源說”。 美國過敏癥、傳染病研究所所長安東尼·福奇曾多次表示，“疫苗的開發至少需要18個月”，如今改變態度說：“到明年1月為止，可以提供數億支疫苗。”有分析認為，這也與大選不無關系。《紐約時報》報道說：“對福奇感到不滿的特朗普總統親自指示衛生部長亞歷克斯·阿紮在年內開發。將加快疫苗的開發，即使疫苗引起疾病和死亡也不會追究其責任。” 據分析，特朗普政府的總攻勢是因為擔心新冠疫情造成的人員傷亡以及經濟停滯的長期化會對11月的總統選舉產生負面影響。這意味著，他把反對派的矛頭轉向中國，為凝聚支持者而針對中國。特朗普總統上個月29日主張：“中國為了阻止我的勝利，將用盡壹切辦法。” 中國對此表示強烈反對。中國國防部發言人吳謙4月30日在記者會上表示：“美國政客回避責任、指責中國，是自私和不負責任的行為。”前壹天，中國外交部副部長樂玉成在接受美國全國廣播公司（NBC）采訪時表示：“不要把毫無根據的罪名轉嫁給中國。沒有向中國要求賠償的法律依據，卻提出荒唐的主張”，“這是荒唐的政治笑話。”

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